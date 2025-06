Opiniones opuestas sobre Maica y Barranco: "Él no la ha tratado bien" vs. "Tienen una relación bonita"

Los colaboradores de 'Los vecinos de la casa de al lado' opinan sobre el futuro de la relación de los dos concursantes

Además, Iban García cuenta cómo ha vivido 'Vecinos' desde dentro y los mejores momentos: "Yo sabía que iba a ser intensa, pero..."

La segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado' que finalizó el pasado lunes, estuvo llena de giros explosivos. Una de las tramas más sorpresivas fue la relación sentimental que construyeron Albert Barranco y Maica Benedicto, ganadora de esta edición.

Estos dos vecinos pasaban de quererse, a pelearse, y a volver a quererse, e incluso han llegado a traicionarse. Fue Maica quien dijo que "prefería que Barranco fuese expulsado en lugar de Gabriella", algo de lo que prontamente se arrepintió, pero a Barranco le costó dejar atrás. Es que claro... ¿Quién no se sentiría traicionado en su lugar?

En esta oportunidad, los colaboradores del reality show que animan a dar su opinión sobre el futuro de esta pareja al abandonar la casa. "No van a llegar ni a la vuelta de la esquina", apuesta Lucía Sánchez, que aclara que los dos son maravillosos, pero no están hechos el uno para el otro. Su compañera de programa, Alexia Rivas, tampoco tiene mucha fe en la pareja. Para ella, Barranco ha utilizado a Maica para quedarse más tiempo en el programa. "Me da mucha pena porque es una tía pura y no entiende, ni creo que entre en su cabeza que alguien la pueda utilizar. Pero, para mí, no la ha tratado bien", concluye Alexia.

En cambio, Miguel Frigenti, es tiene una expectativa un poco más luminosa sobre el futuro de la pareja: "Creo que Barranco y Maica tienen algo muy bonito, y fuera se verá si continua o no en el tiempo", dice.

Es importante destacar que Miguel Frigenti es uno de los colaboradores que ha seguido más de cerca la trama romántica. Miguel, afirma momentos antes de la gran final que quienes conocen bien a Maica, ven que en el fondo está "muy pillada" por Barranco. Además, desveló una infidencia: "El hermano de Maica me dijo que veía a su hermana que se estaba enamorando".

La opinión de Maica también importa

La concursante y protagonista de esta trama amorosa se alzó victoriosa en la gran final de 'Los vecinos de la casa de al lado' y no abandonó los estudios sin dar sus primeras palabras en exclusiva con la web de Telecinco. ¿Mencionó a Barranco? Dale play al vídeo y entérate.

Y tú... ¿Qué opinas? ¿Son Maica y Barranco la pareja perfecta? ¿O son perfectamente imperfectos?