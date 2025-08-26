Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 16:45h.

La exnovia de Luitingo ha abierto el saco que se trajo de Honduras hace catorce años y ha sorprendido a sus hijos al enseñarles todo lo que llevaba en él

¿Volverá Jessica Bueno a tener un romance en 'Supervivientes All Stars'?: "Es muy enamoradiza"

Jessica Bueno vuelve a Honduras catorce años después para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La modelo recuerda con mucho cariño su primera estancia en los Cayos Cochinos porque allí consolidó su fama tras haberse dado a conocer como Miss Sevilla y conoció a Kiko Rivera, que se convirtió en su novio y es el padre de su hijo mayor, Fran Rivera Bueno.

En sus redes sociales ha mostrado que ha pasado todo el verano entrenando para estar preparada para su regreso a Honduras y que está intentando exprimir al máximo sus últimos días en España para pasar tiempo de calidad con sus tres hijos: además de Fran Rivera, tiene otros niños, Jota Junior y Alejandro, fruto de su relación con el exfutbolista Jota Peleteiro.

Uno de los planes que ha hecho junto a los dos pequeños ha sido rescatar del trastero el saco con todos los objetos que se trajo de 'Supervivientes' en 2011. La ex de Luitingo ha explicado que su madre guardó sus pertenencias hasta el día de hoy y que le apetecía volver a verlas "en la mejor compañía", la de sus hijos: "Ellos, con su ilusión, han descubierto conmigo cada recuerdo, cada objeto, cada historia. Y yo, con el corazón a mil, vuelvo a revivir lo que significó para mí aquella etapa".

"Este 2025 regreso a la aventura y no se me ocurre mejor forma de empezar que recordando de dónde vengo y todo lo que me ha traído hasta aquí. Porque los recuerdos nos hacen valorar el presente… y soñar con lo que está por venir", ha escrito la sevillana junto al vídeo en el que se aprecia cómo sus hijos se sorprenden con cada objeto que les va mostrando su madre de sus días en los Cayos Cochinos.

La modelo les ha mostrado que se trajo un trozo de la esterilla sobre la que dormía - "qué asco", comenta Jotita al ver que está llena de polvo de la playa -, el medio coco que utilizaba como plato y la cuchara que se fabricó con un trozo de otro coco - "¿es de coco de verdad?", preguntan los niños -, las gafas que utilizó "muy poco" en sus días en Honduras, su rudimentaria caña de pescar, el dinero hondureño que se guardó y un collar que se hizo con una concha y que le ha regalado a Jota Junior, que al final del vídeo se pregunta con quién vivirá su madre esta experiencia.

Por el momento, sabemos que se encontrará con Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Rubén Torres, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres y Sonia Monroy, con la que coincidió en 'Supervivientes 2011', que dijo en su reaparición en 'TardeAR' para confirmar su fichaje que la modelo fue "una palmera más".