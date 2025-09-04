Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, se sincera antes del inicio de 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 17:59h.

Laura Cantizano, la novia del concursante de 'Supervivientes All Stars', está "deseando" verlo saltar del helicóptero y apoyarle en su aventura

Faltan pocas horas para que se estrene en Telecinco la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que estará presentada de nuevo por Jorge Javier Vázquez desde plató y por Laura Madrueño en Honduras. El domingo, los concursantes pusieron rumbo a los Cayos Cochinos - excepto Adara Molinero que fue confirmada el lunes en el Festval de Vitoria-Gasteiz y viajó más tarde - y en las imágenes del aeropuerto se ve que Rubén Torres conectó con Jessica Bueno y con Tony Spina.

Al ser preguntado por la posibilidad de que alguien lo visitase, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aseguró que querría que esa persona fuera su novia, Laura Cantizano, con la que oficializó su relación hace casi un año. Llegó a afirmar que su deseo es hacer un buen concurso para no ser expulsado y así que ella pueda vivir la experiencia de viajar hasta el Caribe.

Confesó que, si ganase, le dedicaría a ella la victoria, además de a su querido perro Braco y a su sobrino Thiago. Unas declaraciones con las que dejó claro que se marcha a Honduras muy enamorado; tanto como lo está su novia que, horas antes del inicio del reality, se ha sincerado en Instagram, asegurando que está "deseando" ver saltar a su pareja del helicóptero porque es consciente de lo mucho que le gusta vivir aventuras de este tipo.

"No me vas a leer, pero sí me vas a sentir apoyándote en cada momento. Estoy deseando verte saltar del helicóptero, sabiendo que es algo que disfrutas como nadie. Te quiero infinito, y recuerda que tienes un apoyo de locos. Lo vas a hacer increíble, porque tú eres increíble. No vuelvas hasta dentro de mucho. Suerte, campeón", ha escrito Laura Cantizano en el post que ha compartido en su feed para confesar las ganas que tiene de ver a su novio en televisión y para dejar constancia de que estará apoyándole al máximo.