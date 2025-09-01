Elena Rodríguez aclara su edad al hablar de sus "rivales" en 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 19:27h.

La madre de Adara Molinero ha revelado cuántos años tiene al compararse con sus compañeros de aventura

Elena Rodríguez regresa a Honduras cinco años después de participar en 'Supervivientes 2020', edición que ganó Jorge Pérez, para formar parte del casting de 'Supervivientes All Stars'. La madre de Adara Molinero se ha mostrado muy emocionada en el aeropuerto de Madrid Barajas y antes de volar ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que revela que tiene muchas ganas de vivir de nuevo la experiencia.

"Regreso con más ilusión y más fuerza que nunca para enfrentarme al reto más grande: 'Supervivientes All Stars'. Soy mujer y a mis 53 años me enfrento a rivales muy fuertes, pero estoy en mi mejor momento. Esta vez voy dispuesta a dejarme la piel, a superarme y a demostrar que siempre se puede volver más fuerte", ha asegurado la presentadora en 'En las mejores familias', aclarando así su edad al compararse con sus compañeros de aventura, entre los que están: Rubén Torres, Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Tony Spina, Noel Bayarri, Carlos Alba, Kike Calleja, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Fani Carbajo y Sonia Monroy.

La madrileña ha admitido que recuerda lo dura que es la experiencia, pues hay que lidiar con "hambre, frío, soledad, pruebas imposibles", pero va a ser fuerte porque confía en que sus seguidores la estén apoyando con sus votos desde España: "Sé que vuestro cariño y vuestro apoyo me pueden salvar. Vosotros sois mi energía, mi familia y mi fuerza para resistir hasta el final".

"Voy a divertirme (lo que me dejen), voy a medirme conmigo misma y, si veo la opción de ganar, lo voy a intentar", ha añadido Elena Rodríguez en un tuit, recalcando que su intención es hacerse con la victoria y quitarse la espinita que arrastra desde la edición de 2020, en la que se quedó a las puertas de la final siendo la undécima expulsada.