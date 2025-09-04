Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 18:15h.

Olga Moreno, participante de la primera edición, tiene claro a qué dos concursantes quiere ver en la final

Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, se sincera antes del inicio de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Olga Moreno se impuso en la final de 'Supervivientes 2021' a Melyssa Pinto y entró en la lista de ganadores del famoso reality, lo que le valió una plaza para la primera edición de 'Supervivientes All Stars', de la que fue la segunda expulsada tras la marcha de Adara Molinero, que le pidió a sus 'adaristas' que la expulsaran porque se quería ir, pero que este año vuelve "con más fuerza e ilusión".

La sevillana seguirá muy atentamente esta edición porque participa en ella un gran amigo suyo y una persona muy cercana a la que fue su hijastra durante muchos años: ellos son Carlos Alba, su compañero en 'Supervivientes 2021', y Gloria Camila, la tía y una de las mejores amigas de Rocío Flores. Son ellos dos los concursantes a los que quiere ver en al final de la segunda edición, que se estrena el este jueves 4 de septiembre a las 22:00 horas en Telecinco.

Lo ha revelado en sus stories de Instagram, donde ha compartido un vídeo para apoyar a Carlos Alba, al que le prometió que le mostraría su apoyo horas antes de que comenzase la aventura: "Carlos, cariño mío, te prometí este vídeo: ya te has ido a Honduras, así que desde España te mando toda la energía y toda la fuerza y espero veros en la final tanto a ti como a Gloria. ¡Aquí en dos mesecitos! ¡Besitos!".