Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 01:04h.

Rosa Benito ha aplaudido el regreso de su sobrina a los Cayos Cochinos para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila participó por primera vez en 'Supervivientes' en 2017 junto a su por aquel entonces novio, Kiko Jiménez; edición en la que también estuvo Iván González, con el que ahora vuelve a coincidir. En aquel momento no consiguió llegar a la final, que es su objetivo ahora en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', reality al que asegura llegar con mucha fuerza e ilusión y más madurez que en su primer paso por los Cayos Cochinos.

Su novio, el cantante Álvaro García, prefiere no hablar ante los medios de su relación ni comparte fotos con ella en las redes sociales, pero rompió su regla de oro antes del estreno del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño para mostrarle su apoyo en el concurso. "Ahora y siempre", escribió el cantante de 'Persona vitamina' junto a una foto en la que aparecían abrazados mientras atardecía en la playa.

Quien también le ha mostrado su apoyo a la hija de José Ortega Cano ha sido una de sus tías más mediáticas, Rosa Benito, que ganó 'Supervivientes' en 2011, edición en la que participaron Sonia Monroy y Jessica Bueno, ahora concursantes de 'Supervivientes All Stars'.

A la cuñada de Rocío Jurado le han preguntado por el fichaje de Gloria Camila los reporteros de 'Europa Press' y 'GTres' en el Festval de Vitoria-Gasteiz. "Todo lo que sea ser feliz con uno mismo yo lo aplaudo y si Gloria está en 'Supervivientes' que lo disfrute", ha comentado la exmujer de Amador Mohedano, deseándole lo mejor a su sobrina en esta experiencia que ella conoce bien porque pasó 84 días sobreviviendo en Honduras.