Pedro Jiménez 08 SEP 2025 - 01:03h.

La concursante ha protagonizado hasta un total de cuatro amagos antes de saltar definitivamente: te contamos cómo ha ocurrido todo

Todos los saltos desde el helicóptero de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'

El reto de Adara Molinero en la gala de 'Supervivientes All Stars' emitida por Telecinco este domingo era mayúsculo: la influencer no pudo saltar del helicóptero durante la primera edición y se enfrentaba a una nueva oportunidad para ella. Oportunidad que, finalmente, ha sabido aprovechar después de varios intentos y amagos presa del miedo. Unos saltos en donde los supervivientes nos han dejado todo tipo de confesiones antes de tirarse al mar.

Sandra Barneda conectaba con la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' (entre varios realities) y le dedicaba unas palabras de motivación a sabiendas de su salto truncado en la primera edición del realitie. Pero la cara de Adara nos ponía en lo peor.

Una Adara que se acordaba de todos sus heaters y las duras críticas que recibió -y ha recibido antes de entrar a a 'SV All Stars' por no saltar el año pasado: "Estuve leyendo las redes... estaba siendo muy criticada por volver. Todos en la vida nos merecemos una segunda oportunidad, con ese amigo que se te quedó clavado, con ese familiar o con ese sueño que dejaste a medias".

Además, Adara Molinero matizaba que para ella volver a Honduras es su sueño y, sobre todo, "acabar lo que empezó". Y es que la hija de Elena Rodríguez tenía muchas ganas de volver después de ese momento y es algo que se ha notado en todo el salto desde le principio a fin. Pero no mentía en lo que sentía en ese momento: "Podría decirte otra cosa, pero tengo miedo. Y quiero intentarlo, lucha y si me caí, pues levantarme".

Un miedo que se resumía, según Adara, en "tirarse al vacío". "Le dedico el salto a mi hijo Martín tal y como eres. A mi canario y a todas esas personas que siempre están apoyándome a muerte", señalaba una Adara que no se lo pensaba y salía del helicóptero decidida. Llegaba el momento de la verdad y Adara Molinero pedía que le subieran el helicóptero, aunque instantes después volvía a entrar de nuevo y reconocía en directo que se "había hecho la chula" y pedía que se lo bajaran.

Pero esa decisión iba a durar muy poco, puesto que, a pesar de colocarse y mirar con compasión al mar, se veía superada por el miedo y entraba de nuevo al helicóptero, tras gritar varias veces y parecer por un momento que se iba a tirar. Y es que, el apoyo de Sandra Barneda y del público desde el plató no había sido suficiente: "Estás poseída por el miedo y el terror. De verdad, Adara, siéntate bien. Estás presa del pánico, pero vas a poder", le decía la presentadora, que le dejaba claro que saltar en helicóptero no era un acto de fe y no le iba a pasar nada. "No te dejes vencer por la cabeza", subrayaba Barneda.

"¡Lo ha conseguido!"

Adara Molinero lo intentaba de nuevo y no tardaba en volver al helicóptero, totalmente superada por el miedo. Posteriormente, el realitie le daba de nuevo una oportunidad más, esta vez al lado de Rubén Torres, que saltaría después de ella y que le daba todos los ánimos posibles para que se aventurase a saltar. La influencer salía del helicóptero y esta vez sí que se tiraba, ante la alegría de todo el plató de 'Supervivientes All Stars', de Sandra Barneda y de Rubén Torres. "¡Lo ha conseguido!", exclamaba Sandra Barneda.