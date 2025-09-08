Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 19:04h.

Amor Romeira ha acusado a Alejandro Albalá de "despechado" y ha revelado que nominó a Gloria Camila porque ella le rechazó

Amor Romeira dejó muy sorprendida a Emma García al contar que 'Fiesta' que había tenido mantenido relaciones íntimas con Alejandro Albalá, sobre la que dio algunos detalles en el plató del programa de los fines de semana de Telecinco. Tras el directo, encontró muchos mensajes de sus seguidores preguntándole cuándo había ocurrido ese encuentro íntimo y se animó a contarles que, mucho antes, el ahora concursante de 'Supervivientes All Stars' había intentado conquistar a Gloria Camila.

De acuerdo con lo que cuenta la canaria en uno de sus 'Romeira Informativos' en Instagram, Albalá y ella tuvieron un encuentro íntimo tras la inauguración de la discoteca de Kiko Rivera en Sevilla, pero nunca han tenido "tonteo ni una relación": "Solo fue una noche de amor como la de Chelo con Bárbara Rey, pero la historia viene de muy atrás y por eso Gloria está cabreada con la decisión de Albalá de nominarla a ella".

"Lo que ha pasado se llama despecho y es que Gloria Camila rechazó a Alejandro Albalá", ha asegurado Amor, que cuenta que el ex de Isa Pantoja intentó conquistar a la tía de Rocío Flores una noche que salieron a tomar algo ellos dos junto a la propia Amor y un amigo de Albalá en Sevilla: "Fue cuando Gloria estaba destrozada por la ruptura con Kiko Jiménez".

"Yo hice match con el amigo de Albalá. Nos fuimos todos a la habitación de hotel y yo me marqué un edredoning: mientras ellos estaban hablando al lado en la cama de Gloria, yo estaba hablando otro idioma un poquito más íntimo con el amigo de Albalá, pero a todo esto yo estaba escuchando y Albalá estaba pico y pala con Gloria, pero ella le dijo que no", ha contado la colaboradora, que añade que a Gloria Camila le pareció "fuerte" que el empresario le "tirase los tejos" porque era el ex de Sofía Suescun, la chica que había empezado a salir con su ex, Kiko Jiménez.

"Comentamos que él quería foco y fama, pero se quedó ahí. Es verdad que a la prensa trascendió y se comentó que si estaban juntos, pero eso solo le interesaba a Albalá", mantiene Amor, que a los tres meses fue ella la que tuvo una "noche de amor" con el empresario: "Llamé a Gloria, le dije que había caído, ella se descojonó de risa, evidentemente le conté todos los detalles y se quedó ahí".