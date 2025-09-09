Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Concursantes

Inéditas ‘Supervivientes All Stars’ | Noel desata la polémica al opinar sobre quién es el ‘pibón’ de la edición

Inéditas ‘Supervivientes All Stars’: Noel desata la polémica al opinar sobre quién es el ‘pibón’ de la edición
Noel, en 'Supervivientes All Stars'Redacción digital Telecinco
Compartir

En unas imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’ emitidas en ‘El tiempo justo’, los supervivientes protagonizaron un peculiar reto: elegir quién es, para ellos, el “pibón” de la edición. Entre bromas, los concursantes discutieron sobre belleza, edad y atractivo físico, en un debate que fue subiendo de tono.

“Con 40 ya no estás tan nuevita”

Noel fue uno de los que más se mojó. Aunque señaló a Miri como su favorita y mencionó a Adara y Jessica como las más atractivas para el gran público, sus comentarios sobre la edad de las mujeres generaron controversia:

PUEDE INTERESARTE

“La belleza obvia de una persona de entre 20 y 25 años va a estar biológicamente más nuevita que una de 40”, le decía Noel a Fani Carbajo. Unas palabras que no pasaron desapercibidas y que fueron duramente criticadas en el plató.

La réplica en el plató

Marta López, colaboradora de 'El tiempo justo', no dudó en reprocharle su actitud: “Los comentarios tan idiotas que hace Noel… Una mujer con 50 o con 40 años no es vieja. ¿Sabes quién es el pibón de la isla? Elena, la madre de Adara, que tiene 51 años y está preciosa”.

Temas