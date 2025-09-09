Supervivientes 09 SEP 2025 - 19:25h.

Los concursantes debatieron en Honduras quién merece el título de “miss y mister 'Supervivientes”

En unas imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’ emitidas en ‘El tiempo justo’, los supervivientes protagonizaron un peculiar reto: elegir quién es, para ellos, el “pibón” de la edición. Entre bromas, los concursantes discutieron sobre belleza, edad y atractivo físico, en un debate que fue subiendo de tono.

“Con 40 ya no estás tan nuevita”

Noel fue uno de los que más se mojó. Aunque señaló a Miri como su favorita y mencionó a Adara y Jessica como las más atractivas para el gran público, sus comentarios sobre la edad de las mujeres generaron controversia:

“La belleza obvia de una persona de entre 20 y 25 años va a estar biológicamente más nuevita que una de 40”, le decía Noel a Fani Carbajo. Unas palabras que no pasaron desapercibidas y que fueron duramente criticadas en el plató.

La réplica en el plató

Marta López, colaboradora de 'El tiempo justo', no dudó en reprocharle su actitud: “Los comentarios tan idiotas que hace Noel… Una mujer con 50 o con 40 años no es vieja. ¿Sabes quién es el pibón de la isla? Elena, la madre de Adara, que tiene 51 años y está preciosa”.