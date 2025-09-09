Ana Carrillo 09 SEP 2025 - 17:45h.

Ortega Cano ha contado cómo está viendo a su hija en 'Supervivientes All Stars' y ha confesado si cree que puede ser la ganadora

Gloria Camila se ha convertido en una de las protagonistas en los primeros programas de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' por su conflicto con Alejandro Albalá, con el que se mostró muy dolida por haber recibido su nominación de forma directa como líder, y con Iván González, al que acusó de haber dado a entender que habían tenido un affaire cuando ella salía con David García, su pareja durante cinco años con el que rompió el año pasado.

En España, sus amigos, su novio y sus familiares están siguiendo muy atentamente su concurso. Su pareja, el cantante Álvaro García, acudió a 'Fiesta' y le contó a Emma García que estaba orgulloso de la influencer pero que no se planteaba ir a verla a Honduras. Su padre, el torero José Ortega Cano también se ha pronunciado ante el micrófono de 'Europa Press', al ser preguntado por un reportero en la puerta de su casa en Madrid.

El viudo de Rocío Jurado ha comentado que su hija está haciendo un concurso "estupendo" y que la ve "muy bien" en los Cayos Cochinos. Ante la pregunta de si cree que puede ser ella la que tome el revelo de Marta Peñate y se convierta en la ganadora del reality, ha confesado que sí que lo piensa y que ve a su hija como la posible ganadora de esta edición.