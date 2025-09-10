Laura Ceballo 10 SEP 2025 - 01:02h.

Jorge Javier Vázquez alucina en 'Supervivientes All Stars' con las tremendas picaduras de los concursantes: "Lo terrible serán los picores"

La primera gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' ha traído consigo los primeros posicionamientos de la edición. Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri son los nominados de la semana y todos sus compañeros, uno a uno, han tenido que ir sincerándose en directo y colocándose detrás del nominado que prefieren ver expulsado el próximo martes.

Cuando le ha llegado el turno a Alejandro Albalá, su decisión ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente a Fani, que no se esperaba que fuera ella la elegida por el superviviente.

"La verdad es que con Kike tengo muy buenas migas, me cae muy bien. A Gloria me arrepentí al momento de nominarla. A Noel le he cogido un cariño muy especial. A Fani sí que la quiero mucho pero es que no sé... A Noel le veo y no puedo contener el cariño. A ti te quiero mucho, pero...", comunicaba a Jorge Javier Vázquez mientras se colocaba detrás de Fani.

"No me lo esperaba para nada. He flipado bastante", reconocía la nominada. "Siempre me está diciendo que me quiere mucho, que me echa de menos en la otra playa, me tira besitos, me hace corazones, me cuenta secretos... Da igual", reaccionaba. Y, acto seguido, no dudaba en desvelar de qué se trataba: "Me lo ha confesado", ha dicho dejando a Jorge Javier alucinado.

Adara Molinero critica la decisión de Alejandro Albalá

Tras varios turnos más, llegaba el momento de Adara. La hija de Elena Rodríguez no dudaba y se decantaba al instante: "Yo quiero que se vaya Fani. Ahora las cosas están más calmadas pero tuvimos una movida muy gorda".

Eso sí, hay no acababa su posicionamiento. Adara aprovechaba la ocasión para criticar lo que acababa de hacer Alejandro Albalá: "Y otra cosa, me parece una guarrada lo que ha hecho Albalá. Una cosa no quita la otra. No puede ser. Que te quiero, te quiero, pero que te pires", decía.