¿Quién será el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'? Los colaboradores lo tienen claro

Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González opinan sobre quién debe salvarse y quién debe irse a casa

Los colaboradores, sobre la nominación directa de Alejandro Albalá a Gloria Camila: "Entiendo que se enfadara"

La aventura extrema de 'Supervivientes All Stars' vive esta noche su primera gran cita con la historia: la primera gala de expulsión. El reality de Telecinco, que ha reunido a algunos de los concursantes más recordados de todas las ediciones, afronta un momento clave en el que el público decidirá quién es el primero en abandonar la isla.

Los cuatro nominados iniciales fueron Kike Calleja, Noel Bayarri, Gloria Camila y Fani Carbajo. Sin embargo, el pasado martes el público salvó a Gloria Camila, que se convirtió en la primera concursante en librarse de la expulsión. Ahora, con Gloria Camila fuera de la lista, la tensión se concentra entre Kike Calleja, Noel Bayarri y Fani Carbajo.

La decisión está en manos de la audiencia y promete levantar pasiones, sobre todo después de los enfrentamientos y alianzas que ya empiezan a marcar esta edición. Y quienes no se encuentran ajenos a esta situación son los colaboradores del programa.

La cuenta atrás está en marcha. Esta noche, en la gala de expulsión, sabremos quién será el primer gran expulsado o expulsada de 'Supervivientes All Stars'. Hasta entonces, los colaboradores ya han dejado clara su postura. ¿Quieres saber a quién salvarían y a quién mandarían a casa? ¡Dale play al vídeo!

Los colaboradores opinan: ¿Quién se salva y quién se va?

Para calentar motores de cara a la expulsión, en Telecinco hemos preguntado a algunos de los colaboradores habituales del formato: Suso Álvarez, Anita Williams, Carmen Alcayde y Borja González. Todos ellos han dado su opinión sobre quién debería salvarse y quién tendría que hacer las maletas.

“Se va a salvar Kike Calleja porque es un perfil que todavía no hay en la isla”, asegura Suso Álvarez, que añade: “El típico perfil joven como Aquaman o Superman ya lo tenemos”. En la misma línea, Anita Williams destaca: “Kike puede aportar mucho contenido”.

En el contra punto se encuentra Borja González, colaborador del programa y ganador de 'Supervivientes 2025' que tiene otra perspectiva respecto de la participación de Calleja: “Creo que el que menos aporta en cuanto a trama y supervivencia es Kike Calleja”.

Por su parte, Carmen Alcayde, por su parte, se muestra nostálgica ante lo que está por venir: “La verdad es una pena que alguien se vaya tan rápido”. Aunque no esconde sus preferencias: “Me encantaría que se salvara...", dale play al vídeo para descubrir a quién quiere salvar Carmen.

Primeros roces y nuevas historias en la isla

El arranque de 'All Stars' ha dejado momentos intensos. Uno de los más comentados fue el rifirrafe entre Kike Calleja y Noel Bayarri. Ambos concursantes habrían protagonizando un fuerte careo en la gala 'Tierra de nadie' en la que Bayarrí acusó de mentiroso a su compañero de reality.

Por otro lado, parece estar naciendo una historia de complicidad entre Miri y Alejandro Albalá. Sus acercamientos bajo la luz de la luna han despertado rumores y las cámaras han recogido gestos que apuntan a algo más que una simple amistad.

Mientras tanto, el grupo sigue enfrentándose a las dificultades del entorno: mosquitos, hambre y el reto de sobrevivir con lo justo. La emoción de lograr fuego o conseguir alimento se convierte en pequeñas victorias que los concursantes celebran como si fueran grandes hazañas. ¡Dale play al vídeo y descubre todas las novedades del reality más extremo!