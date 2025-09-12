Ana Carrillo 12 SEP 2025 - 17:31h.

Alexia Rivas ha confesado la advertencia que querría hacerle a Miri Pérez-Cabrero sobre Alejandro Albalá

Alexia Rivas es una de las colaboradoras de esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars', pero también del nuevo programa presentado por Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, 'El tiempo justo'. En una de las pausas publicitarias del programa vespertino le ha confesado a uno de los copresentadores, César Muñoz, que le gustaría hacerle una advertencia a Miri Pérez-Cabrero.

Ante la pregunta de a qué concursante le daría "el tiempo justo" en 'Supervivientes All Stars', la periodista ha confesado que en esta edición hay muchos concursantes que no le caen bien, entre los que se encuentra el ex de su amiga Isa Pantoja, Alejandro Albalá: "Sabe mucho del tiempo justo porque ya ha ido a por Miri porque la relacionan con Froilán, pobrecita mía, ten cuidado".

Ha sido así como la de Ponferrada ha revelado que le gustaría advertir a Miri sobre las que ella cree que son las verdaderas intenciones del ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun, del que no se termina de fiar porque considera que se ha mostrado interesado en conocerla porque es una de las personas con más interés mediático en la actualidad tras ser pillada este verano en actitud cariñosa con el sobrino de Felipe VI.