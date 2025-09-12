Ana Carrillo 12 SEP 2025 - 17:03h.

Miguel Frigenti cree que Miri Pérez-Cabrero ha sido "valiente" al usar su poder de nominación directa y meter en la lista de nominados a Tony Spina

Marta Peñate explica sus expresiones faciales ante el relato de Yola Berrocal sobre Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars'

Hay nuevas líderes en 'Supervivientes All Stars': Miri Pérez-Cabrero consiguió aguantar más que Rubén Torres en la prueba de la 'cárcel de Tártaro', haciéndose con el collar de líder de Playa Armonía, mientras que el de Playa Caos fue para Gloria Camila, que resistió más que Jessica Bueno. Esa victoria hizo que ambas concursantes tuvieran el poder de la nominación directa.

Los concursantes de Playa Caos, con sus votos, hicieron que Elena Rodríguez fuera la nominada del grupo, dejándola profundamente sorprendida; y Gloria Camila, que dudó en nominar a Alejandro Albalá por haberla subido a la lista de nominados la semana anterior, decidió finalmente nominar de forma directa a Iván González, con el que ha tenido muchos rifirrafes.

Los concursantes de Playa Armonía, con sus votos, nominaron a Adara Molinero, que tendrá que medirse esta semana con su madre; y Miri, como líder, decidió meter en la lista de nominados a Tony Spina, que aceptó la nominación directa de su compañera alegando que es la audiencia la que tiene la última palabra mientras Marta Peñate, desde plató, abría mucho la boca en señal de sorpresa.

Para Miguel Frigenti, colaborador de 'El tiempo justo' y comentarista de realities, Miri hizo una gran estrategia al meter al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en la lista de nominados de esta semana: "La estrategia que acaba de marcarse Miri dejando a Toni nominado con Adara es digna de una concursante valiente que arriesga. Los ha dejado a todos muertos".

Los espectadores de 'Supervivientes All Stars 2025' ya pueden votar para salvar a su concursante favorito a través de la app de Mediaset Infinity.