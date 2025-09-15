Pedro Jiménez 15 SEP 2025 - 01:04h.

La 'maestra de ceremonias', tras varias llamadas de atención, se ha mostrado contundente: "Tenéis que escuchar"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado este domingo a la Liga de las Estrellas, con dos increíbles juegos, uno basado en un circuito sobre el mar en donde la cooperación y el trabajo en equipo han resultado claves y el otro, en donde la puntería ha sido la principal protagonista. 'Playa Calma' se ha clasificado finalmente para el segundo juego y en un ajustadísimo duelo entre Tony Spina y Noel Bayarri, ha sido este último el que ha ganado. No obstante, el canario ha decidido prescindir de la hamburguesa que ha tenido como recompensa por un kit de pesca conjunto que disfrutarán todos los integrantes de su playa.

Como hemos dicho anteriormente, 'Playa Calma' se ha clasificado para el último juego, en donde los concursantes han tenido que mover unos cubos hasta una zona delimitada y ahí han procedido a tirar a modo de yincana unos pequeños sacos que se encontraban a varios metros enfrente de ellos. El agotamiento ha hecho mella en varios concursantes, menos en un Tony Spina que ya se veía ganador con un saco tan solo a falta de derribar.

Pero Noel Bayarri se ha puesto a su nivel en poco tiempo y, contra todo pronóstico, ha ganado la final. Los supervivientes han acabado exhaustos, "totalmente desfallecidos" y con algunos como Rubén Torres que se han tirado al suelo debido la tremendo cansancio. Laura Madrueño le ha informado a Noel Bayarri que era el ganador de la prueba de recompensa (esta vez formada por varias pruebas) y, posteriormente, como mandan los cánones, Noel Bayarri se ha encontrado cara a cara con la hamburguesa, fruto de su victoria en la Liga de las Estrellas.

El dilema al que se ha enfrentado Noel

No obstante, se ha enfrentado a un dilema, puesto el reality le ha dado la opción de elegir entre comerse él mismo la hamburguesa o, por el contrario, compartir y disfrutar de un cotizado kit de pesca premium entre sus compañeros (y lógicamente él). Bayarri ha elegido finalmente el kit de pesca, renunciando así a la recompensa individual, tras una difícil decisión que le había costado sudor y lágrimas.

Laura Madrueño, tajante con los concursantes

Laura Madrueño se ha mostrado tajante con los concursantes en un momento dado durante la última prueba. Todo ha ocurrido cuando, tras varias llamadas de atención, los supervivientes parecían no hacer caso a las explicaciones de la 'maestra de ceremonias' y esta no se callaría al respecto, pronunciando las siguientes palabras y basándose siempre en las normas del concurso: "Chicos, tenéis que escuchar. Todos por detrás del listón de madera. El siguiente que haga un lanzamiento por delante de la manera está fuera del juego", señalaría, justo en la parte última del juego definitivo, al ver que algún concursante estaba tirando un poco más adelantado de lo que había que hacerlo.