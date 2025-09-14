Pedro Jiménez 14 SEP 2025 - 20:59h.

Los concursantes responden a la pregunta tras su primera semana en Honduras: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?

¿Quiénes son los grandes rivales de esta edición?: Anita, Borja y Carmen Borrego analizan los posibles enfrentamientos

El concurso de Tony Spina está yendo de menos a más. El italiano está encadenando más de un rifirrafe con Alejandro Albalá y eso, sumado a la ausencia de su novia Marta Peñate ha provocado que se derrumbe en alguna ocasión en la playa ante sus compañeros. Precisamente esto ha señalado como el peor momento de su semana al responder a la pregunta del clásico pergamino de los supervivientes: "¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la primera semana de 'Supervivientes Al Stars'?

Antes de nada, Spina ha apuntado que lo mejor para él esta semana ha sido hacer fuego por primera vez: "Era mi objetivo, era mi clavo fijo en la cabeza. Lo tenía que hacer sí o sí y lo he conseguido. Eso ha sido lo mejor". Posteriormente, el colaborador de Telecinco ha respondido qué es lo peor tras su primera semana y rápidamente se le han venido a la mente esos bajones que le han dado totalmente inesperados para él.

"Lo peor... yo sabía que en algún momento me iba a derrumbar. Soy una persona sensible, aunque no lo demuestro. Pero no esperaba que me iba a derrumbar tan pronto", ha subrayado Tony Spina, mostrando su sorpresa al respecto.

Y es que es de sobra conocida la actitud llena de carácter y sin pelos en la lengua del colaborador y novio de Marta Peñate pero, como él ha resaltado en alguna ocasión, eso no quita que tenga sentimientos y los muestre en un concurso como 'Supervivientes All Stars', donde los supervivientes se desnundan y muestran su lado más vulnerable en los momentos más difíciles.

El temporal se repite como lo peor entre los concursantes

Además, el resto de concursantes también ha respondido a la pregunta del pergamino y, en cuanto a qué es lo mejor que les ha pasado, ha habido disparidad de respuestas: desde "pescar por primera pez" o "ganar la prueba de grupo", según Gloria Camila, hasta "el equpo que le ha tocado" a Carlos Alba o "superarme a sí mismo", como piensa Noel Bayarri, pasando por "tumbarse por la noche y mirar a la estrellas", algo que Adara Molinero valora mucho.

En cuanto a lo peor, hay algo que se repite: el fuerte temporal que ha azotado Honduras en los últimos días, los insectos y bichos que se ceban últimamente con los concursantes y la ausencia de sus seres queridos, algo que los supervivientes notan ya en su primera semana de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.