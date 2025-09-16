Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' eligen a qué playa irían: "Ya he tenido suficiente caos"

Rocío Belén Paleari 16 SEP 2025 - 17:00h.

Los colaboradores de ‘Supervivientes All Stars 2025’ desataron risas al elegir entre las playas Armonía y Caos, con ocurrencias inesperadas y mucha complicidad

Además, el reñidísimo duelo entre Fani y Kike Calleja deja el primer expulsado de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025'

La primera gala de expulsiones de 'Supervivientes All Stars 2025' ya es historia. Tras un reñidísimo duelo, Kike Calleja se convirtió en el primer expulsado de esta segunda edición del reality, abandonando definitivamente Honduras después de que el público decidiera salvaguardar a Fani Carbajo. La gala continuó con el anuncio de los nuevos nominados: Adara Molinero, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Espinosa son los concursantes que se jugarán su continuidad en el programa.

En medio de toda esta tensión, los colaboradores del programa nos han ofrecido un momento de distensión al responder a una divertida pregunta: si tuvieran que elegir una de las dos playas que hay en el reality, ¿Armonía o Caos? Las respuestas no han podido ser más reveladoras y entretenidas.

Suso Álvarez fue el primero en romper el hielo con su característico sentido del humor: "Yo me iría a la casa de Carmen (por su compañera Carmen Borrego) a tomarme una copa". Una respuesta que arrancó las risas del plató y que demuestra la complicidad entre los colaboradores.

Carmen Borrego, por su parte, aportó la experiencia de quien conoce bien el reality desde dentro: "No sabéis lo que es estar allí, si lo preguntáis a cualquier exsuperviviente van a decir que en Armonía". La colaboradora dejaba claro que la playa Armonía sería su elección. ¡Dale play al vídeo para descubrir todas las respuestas!

Anita Williams pone fin al caos

Anita Williams se decantó por la misma opción, pero con una razón muy personal: "Siempre en Armonía, Caos ya he tenido bastante", comentaba entre risas, generando la complicidad del resto de colaboradores que conocen bien su trayectoria televisiva.

La elección más estratégica vino de la mano de Carmen Alcayde, quien no dudó en ser transparente con sus preferencias: "Parece hecho adrede, en Armonía están mis favoritos". Por su parte, Borja González, también compartió su preferencia.... ¡Dale play al vídeo para descubrir todas las respuestas!

La dinámica de las dos playas

La división en dos playas, Armonía y Caos, se ha convertido en uno de los elementos más distintivos de esta edición 'All Stars'. Esta separación no solo afecta a la convivencia diaria de los concursantes, sino que también influye directamente en las nominaciones y en las estrategias de juego.

Está claro que la aventura apenas comienza y que las emociones están a flor de piel. Con las tensiones que ya se han generado en ambas playas, y los primeros acercamientos románticos, los espectadores pueden esperar un cargamento de sorpresas.

Hay un acercamiento que ya tiene a todos los seguidores del programa en vilo: Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Por supuesto, la conexión entre ellos ha generado un auténtico debate en el plató del programa. Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González nos han dado su opinión en exclusiva para esta web. ¡Dale play al vídeo y descubre todas las declaraciones!