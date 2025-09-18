Supervivientes 18 SEP 2025 - 22:47h.

Sonia Monroy crea a 'Chistosín' con un coco en 'Supervivientes All Stars'

Un día más en Honduras en el que los estragos del hambre, cansancio y aburrimiento van saliendo a flote. Para matar las horas, Sonia Monroy, concursante de 'Supervivientes All Stars' no duda en crear algún que otro personaje con los cocos de la playa; esta vez su nuevo amigo es 'Chistosín'.

Sonia creaba a 'Chistosín' y al finalizarlo se topaba con Noel. En este momento, la concursante aprovecha y no duda en invitarle a que le vea: "Hoy he creado otro personaje ¿Te lo presento? Se llama Chistosín. Eres el primero en conocerle".

Noel, sobre el amigo de Sonia Monroy: "Da un poco de miedo, te lo tengo que decir"

El que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' no se pensaba ni un segundo si quería conocerle y se acercaba hasta la zona donde Monroy tenía colocado a su amigo. Sin embargo, la primera impresión al verle no ha sido del todo buena: "Da un poco de miedo, te lo tengo que decir. Yo eso me lo encuentro por la noche y salgo corriendo de la playa esta".

A lo que ella responde que "no, es muy positive y siempre está alegre como yo. Le he puesto un look fashion y pelirrojo. Cuando estés triste, te vienes y te responde cosas positivas, te hace un chiste...Pero tiene una sonrisa de oreja a oreja, sin orejas". De nuevo, Noel comenta el miedo que le produce el coco: "Es un poco Chucky. Chistosín le puedes dar un cuchillo y te asesina en mitad de la noche". Entre risas, Sonia le encontraba cierto parecido al personaje que comenta el concursante: "La verdad que sí, pero me encanta por cierto Chucky".

