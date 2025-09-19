Patricia Fernández 19 SEP 2025 - 19:02h.

¡El momentazo de Fani Carbajo mientras acompaña a Adara Molinero a pescar!

Después de que Adara Molinero fuera votada por sus compañeros para tener una penitencia tras ser una de las elegidas para el 'triángulo de fuego', esta se enfrentaba al reto de ser la única en poder pescar en su grupo y, por tanto, la encargada de llevar la comida para los supervivientes: todo esto y mucho más lo puedes ver en el resumen diario de 'Supervivientes All Stars 2025', en Mediaset Infinity'.

Adara, muy nerviosa ante este reto le pedía a Fani Carbajo que le acompañase para darle fuerzas, aunque solo iba a poder mirar. Esta, al ver que su compañera no conseguía obtener ningún pez en sus primeros momentos de pesca, hacía un llamamiento: "Dios del mar, que no sé quién eres, ¿cómo se llama? Es el papá de Ariel, ¿no? Creo que es Tritón. Don Tritón, yo le invoco para que a mi amiga Adara le acerque peces para que podamos comer y encima si no pesca, mis compañeros se van a enfadar con ella".

Parece que las plegarias de Fani Carbajo hacían su efecto porque, lejos de los nervios que mostraba Adara, la superviviente conseguía pescar varios peces para que sus compañeros pudieran comer, lo que ponía muy contentas a ambas: "Toma ya, sin miedo al éxito".

La reacción de Tony Spina a las palabras de su compañera Fani

Aunque después, Fani se mostraba un poco preocupada cuando Tony Spina le hablaba sobre el Dios del mar: "Si te has quedado en La Sirenita, pues vale... si hablamos de mitología griega, el dios del mar es Poseidón".

"Pues Poseidón se va a enfadar conmigo entonces porque yo he pedido a Tritón, no a Poseidón", decía Fani y Tony Spina bromeaba con esto: "Por dios, Poseidón va a tener un cabreo, ¿y no se lo has pedido al cangrejo?"