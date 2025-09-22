Laura Ceballo 22 SEP 2025 - 02:55h.

El superviviente ha decidido compartir la pizza de recompensa con la hija de José Ortega Cano

La decisión de Iván González que ha cambiado el rumbo de uno de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025': "Voy a guiarme por estrategia"

Desde que Gloria Camila e Iván González llegaron a Honduras, la tensión entre ellos fue algo más que evidente. Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' llegaban a los Cayos Cochinos con conflictos sin resolver. Y esto no tardó en salir a la luz. Pronto comenzaron a protagonizar continuos enfrentamientos que se remontaban al presunto affaire que Iván aseguraba que habían tenido en el pasado y que Gloria negaba.

Pero, poco a poco, y a pesar de que han habido nominaciones entre medias, los supervivientes parecen estar acercando posturas dejando a un lado sus problemas del pasado. Este domingo, durante la gala de 'Conexión Honduras', el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' tenía un pequeño detalle con la hija de José Ortega Cano.

Una recompensa en forma de pizza fue el detonante. Y es que, a Iván le llegaba la oportunidad de comerse toda la que quedaba en el plato, o coger únicamente un trozo y compartirlo con quien quisiera, teniendo la oportunidad de elegir entre todos sus compañeros que aún no habían comido. El superviviente optaba por cortarse una porción y pasarle el turno a Gloria.

Cuando la concursante llegaba al set en el que se encontraba Laura Madrueño junto a la pizza, pronto decubría qué hacía allí: "Fíjate lo que tengo aquí. Un trocito de pizza que te han dejado tus compañeros. Este trozo es para ti, o puedes decidir si quieres compartirlo con alguno de tus compañeros", le anunciaba la presentadora. Gloria decidía compartir con Jessica Bueno.

Iván González comparte la pizza con Gloria Camila

Era entonces cuando Laura le desvelaba que ella estaba allí gracias a Iván: "Glora, mientras cortas, quiero que sepas que ha sido Iván quien ha decidido que seas tú la siguiente que coma pizza".

"¡Qué majo!", reaccionaba la hija de Ortega Cano. "Es que estamos reconciliándonos", añadía. La presentadora reaccionaba con sorpresa y la superviviente continuaba entonces con su confesión: "Vamos poco a poco", decía antes de terminar de cortar su porción de pizza.