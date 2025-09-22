Laura Ceballo 22 SEP 2025 - 01:22h.

El ganador del gran duelo de líderes ha tenido un importante poder: "Vas a tener un privilegio"

Adara Molinero decide continuar en 'Supervivientes All Stras' tras su protocolo de abandono: "Me he caído y me he vuelto a levantar"

Este domingo, la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' ha traído consigo un importante cambio para uno de los concursantes. Así lo anunciaba Sandra Barneda al inicio de la noche: uno de ellos iba a sufrir un cambio de grupo. Y es que Playa Armonía y Playa Caos estaban descompensadas, así que, para igualar condiciones, uno de ellos iba a cambiar de localización y, por consiguiente, de compañeros de equipo.

Pero este movimiento no iba a estar en manos ni de la casualidad ni del azar. Iván González y Miri Pérez-Cabrero, los dos líderes de la semana, iban a enfrentarse en un juego para hacerse con el Altar de Poseidón. El ganador de este duelo de líderes iba a tener en su poder el privilegio de decidir qué concursante iba a cambiar de grupo.

Tras un apasionante juego entre los dos, Iván se alzaba con la victoria. Tras ocupar el Altar, Laura Madrueño anunciaba cuál iba a ser su poder: "Vas a tener un importante privilegio, porque con la vuelta de Adara, las playas están descompensadas. Vas a tener la oportunidad de robar a un miembro del equipo Caos a tu playa".

Al escuchar las palabras de la presentadora, todos los supervivientes se quedaban con la boca abierta. "Es una decisión tuya que no puedes consultar con nadie. Que nadie hable, por favor, ni un gesto. Es una decisión tuya. No busques miradas cómplices en tus compañeros", le advertía Laura a Iván.

Noel Bayarri cambia de equipo

Finalmente, llegaba el momento. Iván tenía que comunicar quién era su elegido: "Vale, venga, lo tengo claro. Voy a guiarme un poco por estrategia aquí dentro y a la hora de las pruebas físicas. Voy a elegir a Noel". El canario abandonaba así Playa Caos y se convertía en integrante de Playa Armonía.

"No sé si decirte lo siento o...", le decía Iván algo preocupado mientras se despedía de los que hasta ahora habían sido sus compañeros. "Estoy un poco raro, la verdad. No me lo esperaba. Bueno, muchas gracias, Iván, estoy contento de estar aquí de volver a Playa Armonía", reaccionaba el elegido.