'Playa Caos' ha ganado el primer juego de la noche, 'El Bosque de Artemisa', por lo que se ha clasificado de manera directa al siguiente juego de la noche (quedando eliminado 'Playa Armonía). Un juego en donde el equilibrio, la concentración y la persistencia han cobrado gran importancia y en donde Rubén Torres ha conseguido mantenerse hasta el final, ganando el juego de recompensa y una pizza con un dilema de por medio: ha tenido que nombrar a una persona y esta a otra y así sucesivamente, con la finalidad de que cada uno fueran comiendo los trozos que el anterior compañero les iban dejando. Pero antes del momento de repartir, Rubén Torres ha sufrido un desliz que ha provocado la risa 'a carcajada limpia' de Laura Madrueño.

Y es que al terminar el juego, los supervivientes que más habían aguantado (Rubén Torres, el ganador, y Miri y Tony Spina) han recibido las felicitaciones de Laura Madrueño tras el gran esfuerzo que habían hecho. De hecho, Rubén Torres se tiraba al suelo en señal de cansancio y a modo de broma: "Ha sido un duelo espectacular". Un Rubén Torres que se 'miraba las caras' con la pizza, la recompensa del juego de este domingo.

El bombero le ha dedicado la victoria a su familia y seres queridos: "Os quiero un montón. Me voy a comer a mi pizza como si tuviera a mi niña delante". La 'Yemayá de Chamberí' ha anunciado en ese preciso momento que se iban a ir con la pizza al set de los dilemas, donde Rubén Torres se ha enfrentado a una decisión muy complicada dejando el testigo a un compañero de su playa y él cogiendo su respectivo trozo (y así sucesivamente hasta que no quedara).

El desliz de Rubén Torres provoca la risa en Laura Madrueño

Pues bien, Rubén Torres ha bromeado con comer o no pizza, oliéndola y acercándose a ella y, en un momento dado, fruto de sus ganas de comer y hambre, ha entendido que podía comenzar a comer y le ha dado un impulsivo bocado. "¡No no, Torres!", ha exclamado Laura Madrueño, muerta de risa. Sandra Barneda no entendía nada: "Todavía no Torres, volvemos en unos minutos", ha señalado la presentadora, que no daba crédito al ver el cómico momento que acababa de ocurrir en pleno directo.