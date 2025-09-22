César Muñoz sobre el intento de abandono de Adara Molinero en 'All Stars': "Es una gran concursante de reality"

César Muñoz, Alexia Rivas y Belén Rodríguez analizan la activación del protocolo de abandono por parte de Adara Molinero en 'All Stars'

Adara Molinero decide continuar en 'Supervivientes All Stras' tras su protocolo de abandono: "Me he caído y me he vuelto a levantar"

La activación del protocolo de abandono de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars' ha marcado la semana televisiva. La concursante estuvo al borde de tirar la toalla, pero finalmente decidió quedarse en Honduras y seguir en el concurso. Su gesto ha abierto un debate dentro y fuera de los Cayos Cochinos: ¿Qué opinan los expertos en realities sobre esta encrucijada?

Nos hemos colado en el plató de 'El tiempo justo' para preguntar en exclusiva a Belén Rodríguez, Alexia Rivas y César Muñoz por dos cuestiones clave: qué piensan del intento de abandono y si lo que vimos fue un auténtico ataque de ansiedad o una llamada de atención. Los tres colaboradores analizan cómo vivieron este momento, qué lectura hacen de la decisión de la concursante y cómo puede afectar a su recorrido en el reality.

La opinión de los expertos

César Muñoz conoce bien los códigos del reality y entiende que el "juego" forma parte del ADN de cualquier concursante. Pero también quiso matizar cómo se percibe cuando alguien como Adara activa un protocolo de abandono y, aun así, decide quedarse: "Sabe cuándo dar juego, lo que pasa es que quizá esa carta se le está agotando" Belén Rodríguez recordó lo que supuso para Adara quedarse sin su madre en la isla y cómo eso pudo ser determinante en su bajón: "Se sintió sola", cuenta Belén.

Alexia Rivas es la más dura en su valoración: “No me gusta que nadie sufra, pero me parece que llueve sobre mojado." La periodista destaca la importancia del autocontrol en alguien que ha pedido volver a 'Supervivientes' por tercera vez y que, a su juicio, debería haber aprendido a gestionar mejor este tipo de situaciones. Dale al play para escuchar las opiniones completas en el plató de 'El tiempo justo'.

¿Ataque de ansiedad o llamada de atención?

La segunda pregunta era obligada: ¿fue lo de Adara una crisis real o parte del espectáculo? Aquí también hubo matices.

Belén Rodríguez defiende que no hay duda: "Adara es auténtica y lo siente siempre". César Muñoz coincide en la sinceridad del episodio, aunque apunta a su carácter impulsivo: “Las imágenes de Adara con ese ataque tan gordo de ansiedad no creo que se puedan fingir". Alexia Rivas, en cambio, lo matiza: “Se siente cómoda en el histrionismo y en la pataleta". Aquí puedes ver cómo respondieron los tres a esta segunda cuestión. Dale Play.

El debate sigue abierto

Las respuestas muestran tres visiones distintas: la empatía de Belén, la mirada equilibrada de César y la crítica exigente de Alexia. Lo que queda claro es que Adara Molinero sigue siendo una de las protagonistas absolutas en 'Supervivientes All Stars'. Su permanencia en Honduras es una buena noticia… aunque el debate sobre sus límites emocionales y su estrategia televisiva siga encendido dentro y fuera del plató.

