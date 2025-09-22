Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 17:54h.

Pedro Solá, novio de Elena Rodríguez, ha dado respuesta a la petición de la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero se deshace en lágrimas en 'Supervivientes All Stars' al recibir una sorpresa de su novio, Vicente Romero, por primera vez en televisión: "Mi canario"

Elena Rodríguez se ha convertido en la segunda expulsada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tras un ajustadísimo duelo con su hija, Adara Molinero, que lloró mucho al saber que tenía que seguir adelante en el concurso sin el apoyo de su madre y sin haber tenido la posibilidad de convivir en el mismo grupo, pues les tocó en playas separadas.

La reacción de Elena fue diferente: pese a que reconoció que le apenaba no seguir viviendo la aventura que tanto le apasiona, aseguró que su vida estaba fuera del reality y que era maravillosa. Y ahí fue cuando mencionó a su novio, Pedro Solà, con el que tiene planes de boda tras más de cinco años de relación después de que él pidiera su número de teléfono tras haberla visto en televisión defendiendo a Adara Molinero en 'Gran Hermano'.

"Pedro, calienta, que sales", le dijo Elena a su prometido antes de abandonar la Palapa, con el objetivo de subrayar en tono jocoso que está deseando retomar su activa vida junto a él, con el que siempre muestra en sus redes que disfruta de planes por Madrid, viajes y escapadas de fin de semana. Pedro Solà, que durante el concurso no ha publicado nada relacionado con 'Supervivientes All Stars' ni con su novia, sí que ha subido ahora un post reaccionando a esas palabras.

"A mí me han dicho: 'Calienta, que sales'", ha escrito el empresario junto a un emoji del muñeco que hace el saludo militar y un vídeo en el se muestra entrenando; una clara referencia a las palabras de su chica, con las que muestra a todo el fandom de la madrileña que sigue esperándola en España como ya hizo cuando ella participó en 'Supervivientes 2020' o en la segunda edición de 'GH DÚO' en 2024.

Elena Rodríguez está a punto de volver a España y desde plató verá que su hija ha tenido ganas de abandonar el concurso, llegando a activar el protocolo de abandono, aunque finalmente ha decidido quedarse en los Cayos Cochinos y continuar viviendo la experiencia.