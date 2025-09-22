Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 19:15h.

Miguel Frigenti ha revelado a qué concursante quiere ver fuera de 'Supervivientes All Stars', convertida en la tercera expulsada

La reacción de Pedro Solà, novio de Elena Rodríguez, a su petición al ser expulsada de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







La audiencia de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' decidió que el primer expulsado fuera Kike Calleja y que la segunda concursante que abandonara los Cayos Cochinos fuera Elena Rodríguez. En esta tercera expulsión tendrán que decantarse entre cuatro mujeres: Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila.

El grupo de Playa Caos nominó con sus votos a la ganadora de 'Gran Hermano VIP', que se enfrenta a la nominación por segunda semana consecutiva, y la líder, Miri Pérez-Cabrero, decidió meter en la lista de nominados con su poder de nominación directa a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

En el grupo de Playa Armonía hubo un empate de votos entre Jessica y Alejandro Albalá, que tuvo que resolver el líder, Iván González, que se decantó por salvar al ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun. Después, quiso devolverle a la hija de Ortega Cano la nominación directa que él había sufrido por parte de ella la semana anterior.

Así es cómo se conformó la lista de nominados. Miguel Frigenti, colaborador de 'Supervivientes All Stars' y 'El tiempo justo', ha comentado en X, el antiguo Twitter, que tiene claro quién quiere que se convierta en la tercera concursante expulsada: "Fani tiene que volar altísimo esta semana. Es una concursante completamente absurda".