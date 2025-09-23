Los colaboradores de 'El tiempo justo' ya tienen supervivientes favoritos: "Tengo tres"

Nos colamos en el plató de 'El tiempo justo' y descubrimos qué opinan sus colaboradores sobre la edición más intensa de 'Supervivientes All Stars' y sus favoritos

Algunos lo tienen claro, otros reparten favoritismos… y no faltan quienes prefieren mantener el misterio, ¡dale play!

En Telecinco.es no nos conformamos con lo que se ve en pantalla. Esta vez hemos querido vivir desde dentro la experiencia de 'El tiempo justo' y descubrir cómo viven sus colaboradores la aventura de 'Supervivientes All Stars'. Con las cámaras apagadas y en plena complicidad, Belén Rodríguez, Alexia Rivas y César Muñoz nos han confesado, en exclusiva, cuáles son sus concursantes favoritos… ¡y hay sorpresas!

Algunos colaboradores lo tuvieron clarísimo desde el primer momento y no dudaron en señalar a ese concursante que, según ellos, está dando todo el contenido que el programa necesita. Y también hubo quien intentó escurrir el bulto. Neutralidad, diplomacia y hasta algún "no puedo decirlo"… aunque lo cierto es que terminaron confesando más de lo que pensaban. Entre risas, reconocieron que tienen varios favoritos guardados en secreto y que siguen cada gala como auténticos fans del concurso.

Lo interesante es cómo cada uno justifica su elección. Hay quienes destacan el juego que ciertos concursantes están dando en las galas, otros se dejan llevar por la evolución personal que están mostrando en la isla y también los hay que se posicionan desde la empatía, reconociendo que sienten pena por algunos de los supervivientes más machacados. Una mezcla de razones que demuestra que 'Supervivientes All Stars' es mucho más que un reality: es una montaña rusa de emociones que engancha incluso a los que lo comentan en plató.

Las confesiones no dejaron indiferente a nadie: hubo momentos de reflexión, otros de carcajada y hasta algún zasca inesperado cuando un colaborador reconoció que al principio criticaba a un concursante y ahora no puede evitar apoyarle. Ese giro de opinión arrancó más de una sonrisa y dejó claro que en este reality todo puede cambiar de una semana a otra.

Lo que está claro es que 'Supervivientes All Stars' no solo divide al público en casa, también genera debate dentro de los propios colaboradores de Telecinco. Entre defensas apasionadas, críticas contundentes y favoritismos sorprendentes, las opiniones reflejan lo vibrante que está siendo esta edición.

¿Quieres saber qué dijeron exactamente Belén Rodríguez, Alexia Rivas y César Muñoz? Dale al play y descúbrelo en exclusiva.

