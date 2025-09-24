Las fortalezas que aún puede explotar Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars', según su defensor

Rocío Belén Paleari 24 SEP 2025 - 18:00h.

El primo de la concursante nos cuenta qué le diría para darle ánimos para llegar hasta la final

Además, los colaboradores de 'El tiempo justo' ya tienen supervivientes favoritos: "Tengo tres"

La gala de anoche de 'Supervivientes All Stars' estuvo cargada de emoción. Con Gloria Camila, Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno como nominadas, el público tenía en sus manos una decisión difícil. Finalmente, la sorpresa llegó cuando se dio el anuncio de que Gloria Camila era la salvada de la noche, un respiro para la concursante que está viviendo intensamente su aventura en Honduras.

Después del directo, nos colamos en el plató para hablar en exclusiva con Chema, el primo de Gloria Camila, que no solo valoró en exclusiva el concurso de su familiar, sino que también nos contó todo lo que cree que queda por ver de Gloria Camila y cuánto la extraña.

“Transmite ante la cámara seguridad en sí misma”, destacó. Chema insistió en que todavía queda mucho por descubrir de la concursante y que la audiencia verá una faceta más tierna de ella: “Queda por ver de ella el corazón tan grande que tiene”. El primo de Gloria Camila también se permitió darle un consejo directo, consciente de la dureza del concurso y de lo que significa llegar a las últimas etapas... ¡Dale play al vídeo para ver las declaraciones completas!

Abraham González, sobre el acercamiento entre Iván y Gloria Camila: "Mi hermano tiene novia"

Los espectadores saben muy bien que en 'Supervivientes All Stars' no todo se trata de hacer frente a las condiciones adversas, también hay relaciones humanas, de convivencia, de compañerismo y, tal vez, de algo más. El vínculo entre Gloria Camila e Iván González ha estado en la mira desde el principio del concurso. Ambos concursantes llegaron a los Cayos Cochinos con versiones opuestas sobre un presunto acercamiento romántico que habrían tenido antes de ingresar al programa. Y es innegable que desde el comienzo del reality la tensión entre ellos fue algo más que evidente.

Después de semanas de rifirrafes y tensiones, los supervivientes parecen haber dejado atrás sus diferencias. Y hay quienes consideran que esto es más que una amistad. Sin embargo, esta versión no convence a todos, especialmente al círculo cercano de Iván. Entrevistamos en exclusiva a Abraham González, que calificó el acercamiento entre ambos concursantes "tontería". ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones!