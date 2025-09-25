Los concursantes que están "escondidos" y tienen potencial, según los colaboradores

Rocío Belén Paleari 25 SEP 2025 - 21:00h.

Terelu, Alejandro Nieto, Anita y Frigenti piensan que hay algunos supervivientes que no han mostrado aún todas sus fortalezas

Además, la conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

Terelu Campos, Miguel Frigenti, Alejandro Nieto y Anita Williams han compartido sus reflexiones sobre qué participantes les generaban más expectativas en esta edición de 'Supervivientes All Stars'.

Terelu no ha dudado en mostrar su apoyo a Kike Calleja, un concursante que considera que se marchó demasiado pronto. "Me hubiera encantado ver más de Kike Calleja", se ha sincerado la colaboradora, quien además ha criticado la estrategia de algunos participantes: "Creo que fueron a nominar al fácil, me hubiera gustado que hubieran sido un poquito más valientes".

Por su parte, Miguel Frigenti ha puesto el foco en Sonia Monroy, una concursante que, según él, está experimentando un despertar importante en el programa. "Me está empezando a gustar Sonia Monroy, que estaba un poco dormida al principio", ha declarado el colaborador. Esta evolución de Monroy ha cobrado especial relevancia tras los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con Adara Molinero, episodios que han marcado un antes y un después en su participación y han generado gran expectación entre los seguidores del programa.

Alejandro Nieto, por su parte, ha destacado la formación de alianzas estratégicas dentro del concurso, mencionando específicamente un triángulo de poder que se está configurando entre algunos participantes... ¡Dale play al vídeo para escuchar todo el análisis!

Los colaboradores de 'All Stars' sobre Iván González y Gloria Camila: "Veo que se gustan"

La reconciliación entre Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars 2025' ha sido uno de los momentos más esperados y comentados de esta segunda edición. Tras las tensiones y enfrentamientos continuos en los Cayos Cochinos, los dos concursantes parecen haber encontrado por fin el camino hacia una convivencia más armoniosa. ¡Dale play al vídeo para escuchar la opinión de los colaboradores!

El divertido momento de Frigenti con el novio de Fani en los pasillos de Mediaset: "Te deseo mucha suerte"

Los pasillos de Mediaset siempre son escenario de encuentros inesperados y esta vez nos regalaron uno de los momentos más divertidos de la semana. Miguel Frigenti, colaborador de 'Supervivientes All Stars', estaba atendiendo a una entrevista cuando la casualidad quiso que se cruzara con Fran, el novio de Fani Carbajo.

Lo que parecía una charla tranquila con Frigenti dio un giro de 180 grados. Con su habitual desparpajo, el colaborador interrumpió la conversación, señaló hacia donde estaba Fran, y exclamó: “Mira, está el novio de Fani”. Y sin pensárselo dos veces, se metió en el papel de reportero y salió disparado en dirección a él. ¡Dale play al vídeo para ver el divertido momentazo del colaborador!