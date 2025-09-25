Ana Carrillo 25 SEP 2025 - 19:55h.

Fran Benito, novio de Fani Carbajo, ha subido a Instagram una foto de su hija llevando una camiseta con un mensaje dirigido a la concursante

Fani Carbajo se encuentra nominada y se enfrenta a la expulsión contra Jessica Bueno y Adara Molinero después de que Gloria Camila fuera la salvada en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'. Su novio, Fran Benito, está ejerciendo como su defensor en plató y también en las redes sociales, donde le está pidiendo a los seguidores de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que la voten para salvarla a través de la app de Mediaset Infinity.

Horas antes de conocer la decisión de la audiencia y de saber si su novia regresará a España esta misma semana, Fran ha querido escribir una carta abierta a su pareja en Instagram, donde también ha compartido unas fotos junto a la hija de un año que tienen en común, una niña llamada Victoria en honor a la madre de la madrileña, que falleció hace unos años.

"Mamá, ya han pasado 24 largos días desde que te fuiste y, aunque sabemos que estás trabajando, nosotros te echamos mucho de menos. Aunque he de decir que papá lo está haciendo muy bien y vas a flipar cuando me veas, no fue fácil para ti tomar esa decisión pero siempre piensas en dar lo mejor a tu familia y por eso estás ahí. Aunque te echemos de menos, tú aguanta todo lo que puedas por qué lo estás haciendo de 10. Te amamos mucho. Posdata: vuelve lo más tarde que puedas. Atentamente, tu pollito", ha escrito el mecánico de 29 años en nombre de su bebé.

Ha acompañado estas líneas de unas fotografías de una de las fiestas de cumpleaños organizadas a su hija por su primer año de vida. En las imágenes se ve a la pequeña Victoria llevando una camiseta con un mensaje muy especial, pues tiene grabado "Mamá ganadora" junto al logo de 'Supervivientes'.