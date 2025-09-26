Lara Guerra 26 SEP 2025 - 01:15h.

La expulsión ya es cosa de dos. En el pasado programa pudimos ver cómo Gloria Camila era la elegida por la audiencia para continuar en 'Supervivientes All Stars 2025'; lo que dejaba a Jessica Bueno, Adara Molinero y Fani Carbajo al frente de la nominación de esta gala.

La ceremonia de salvación en el barro comenzaba con Laura Madrueño y su mítica frase: "La primera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión de esta noche es..." y finalmente entre las caras de tensión de las todavía concursantes, el barro caía sobre Fani. Ante esta situación, la nominada deseaba suerte a las supervivientes pero dejaba clara una cosa: "Espero que se salve Adara. Me está haciendo la convivencia muy fácil".

Tras esto, la presentadora continúa la ceremonia: "La segunda superviviente que continúa nominada y se enfrentará a Fani en la expulsión definitiva que vamos a vivir esta noche en palapa en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' es...", introduce hasta en dos ocasiones hasta mencionar a Adara.

Jessica Bueno celebra a voces su salvación

Esto dejaba a Jessica Bueno libre de esta nominación y por lo tanto, de la expulsión de este jueves. La concursante no ha podido evitar emocionarse y emitir su ilusión a través de saltos y gritos, pero no era la única. Gloria Camila y el resto de concursantes se acercaban hasta la salvada con los ojos llenos de lágrimas.

Sonia a su vez también se ha emocionado por la salvación de su compañera: "Jessica tuvo un gesto muy bonito y por eso le dije, 'ojalá te salves'. Es una tía genial". Después, Jorge Javier preguntaba a Monroy si quería mandar un mensaje de ánimo a Adara, a lo que ella responde: "No, para nada, quiero mandarle un mensaje de despedida. Adiós Adari. La verdad que entre Adara y Fani, quiero que se quede Fani; ella es muy buena superviviente y Adara no tiene ni la s, así que para su casa".