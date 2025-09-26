Lluvia de reacciones en 'Supervivientes All Stars 2025' ante la segunda salvación de la semana: "Es una tía genial"
Las palabras de Yola Berrocal hacia Adara Molinero desatan un tenso enfrentamiento con Elena Rodríguez: "Mírate el ombligo"
La expulsión ya es cosa de dos. En el pasado programa pudimos ver cómo Gloria Camila era la elegida por la audiencia para continuar en 'Supervivientes All Stars 2025'; lo que dejaba a Jessica Bueno, Adara Molinero y Fani Carbajo al frente de la nominación de esta gala.
La ceremonia de salvación en el barro comenzaba con Laura Madrueño y su mítica frase: "La primera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión de esta noche es..." y finalmente entre las caras de tensión de las todavía concursantes, el barro caía sobre Fani. Ante esta situación, la nominada deseaba suerte a las supervivientes pero dejaba clara una cosa: "Espero que se salve Adara. Me está haciendo la convivencia muy fácil".
Tras esto, la presentadora continúa la ceremonia: "La segunda superviviente que continúa nominada y se enfrentará a Fani en la expulsión definitiva que vamos a vivir esta noche en palapa en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' es...", introduce hasta en dos ocasiones hasta mencionar a Adara.
Jessica Bueno celebra a voces su salvación
Esto dejaba a Jessica Bueno libre de esta nominación y por lo tanto, de la expulsión de este jueves. La concursante no ha podido evitar emocionarse y emitir su ilusión a través de saltos y gritos, pero no era la única. Gloria Camila y el resto de concursantes se acercaban hasta la salvada con los ojos llenos de lágrimas.
Sonia a su vez también se ha emocionado por la salvación de su compañera: "Jessica tuvo un gesto muy bonito y por eso le dije, 'ojalá te salves'. Es una tía genial". Después, Jorge Javier preguntaba a Monroy si quería mandar un mensaje de ánimo a Adara, a lo que ella responde: "No, para nada, quiero mandarle un mensaje de despedida. Adiós Adari. La verdad que entre Adara y Fani, quiero que se quede Fani; ella es muy buena superviviente y Adara no tiene ni la s, así que para su casa".