Lara Guerra 25 SEP 2025 - 23:11h.

Miri, cabreada por las acusaciones de Tony: "Yo no tengo que demostrar nada ni mencionar constantemente lo que hago como tú"

Montoya habla sin tapujos sobre Tony Spina y Marta Peñate se pone a la defensiva en 'Supervivientes All Stars 2025'

Compartir







Los enfrentamientos en 'Supervivientes All Stars' son el pan de cada día, y a estas alturas del reality, los nervios por la falta de comida, el cansancio y todos los estragos que supone estar en Honduras hacen que los concursantes broten cada vez más. El nuevo enfrentamiento lo protagonizan Tony y Miri, y es que la pareja de Marta Peñate lleva días acusando a Miri de no hacer nada y mantenerse "siempre tumbada".

Sin embargo, la concursante habría retomado toda su actividad para hacer las tareas rutinarias en su playa, pero aún así Tony ha considerado que lo hace por la acusación que la hizo: "Ahora tiene que demostrar que ella es super activa, que es la mejor superviviente y lo hace todo para demostrar. Es su modus operandi. Si ayer nadie hubiera dicho que llevaba dos días tumbada, hoy Torres estaría pescando", unas declaraciones que Fani comparte: "Sí, totalmente".

Tras ver estas imágenes desde la palapa, Miri no ha podido evitar reaccionar: "Es muy pesado, Jorge. Tiene que criticar todo lo que hago, si pesco porque pesco, si no lo hago porque no lo hago...está obcecado conmigo. Déjame en paz y haz tu concurso. Todo el rato estás mirando lo que yo hago, mírate a ti mismo".

Ante esto, Tony le comenta que "yo comento el reality como si lo viera desde casa. A los hechos me remito, me alegro de haber causado esa sensación en Miri. Llevaba dos días tumbadita". La concursante, enfadada al escucharle, explota contra él frente a sus compañeros de la palapa: "Pero si siempre estoy activa, soy de las que más hace ¿Qué estás diciendo? Es que eres un mentiroso".

Sonia Monroy, sobre Miri: "Trajo 11 peces, nos dio dos a cada uno y ella se quedó con uno solo"

La pareja de Marta Peñate pide a Miri en varias ocasiones que le deje hablar y que recuerde que le dijo a Torres que "voy a pescar para que Tony no diga nada". Asimismo, el concursante reitera: "Hay que escuchar bien los vídeos".

Después de esto, Jorge Javier pregunta a Adara de qué lado está, la cual menciona a Tony por lo que ha mencionado anteriormente. Miri ante esto explica que "obviamente voy a pescar. Pesco cuando yo quiero, llevaba pidiendo mi turno desde hace días. Yo no tengo que demostrar nada ni mencionar constantemente lo que hago como tú. Para tu casa", señala a Tony.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sonia Monroy sin dudarlo se posiciona con Miri: "Yo alucino. En vez de estar agradecidos de que Miri además de cocinar, trajo 11 peces, nos dio dos a cada uno y ella que hizo todo el curro, solo se comió uno. Es mentira que se ponga activa ahora, siempre lo está, las dos no paramos y menos mal que están los vídeos".