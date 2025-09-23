Laura Ceballo 23 SEP 2025 - 23:41h.

Así es como han bautizado Sonia Monroy y Miri Pérez-Cabrero a sus compañeros

La tensión está servida en Playa Caos. Desde que los supervivientes pudieron disfrutar de una pizza de recompensa el pasado domingo, se ha desencadenado una guerra que parece estar más viva que nunca. Sonia Monroy fue la última elegida por sus compañeros para disfrutarla y esto ha pasado factura. Junto a Miri Pérez-Cabrero, su mayor apoyo, ha decidido bautizar a sus rivales con nuevos motes.

Unos motes que han salido a la luz este martes, durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', y que sus protagonistas, Adara Molinero, Tony Spina y Fani Carbajo, han descubierto en pleno directo.

'Drama queen', 'Falsi queen' y 'Mosca king' han sido los apodos que Sonia y Miri han elegido para ellos: "Fani es una mentirosa de mucho cuidado. Y la 'drama queen', con sus perritos falderos. 'Drama queen', 'Falsi queen' y el otro 'Mosca king'. El peor insecto es la mosca, no hace nada, se chupa la caca de la gente", comentaban al caer la noche.

Adara Molinero: "Echan veneno por su boca"

Tras descubrir su conversción en pleno directo, Jorge Javier Vázquez daba la palabra a Adara: "Madre mía, me parecen dos víboras...", comenzaba. Pero entonces se desataba una nueva discusión que les enfrentaba una vez más. "Yo estaba preocupado de que estaban todo el día las dos tiradas sin hacer nada, por lo menos hablan", añadía Tony.

El presentador volvía al inicio y le preguntaba de nuevo a Adara qué le habían parecido los motes de Sonia y Miri: "Lo único que hacen es estar tumbadas echando veneno por su boca. La que me llama 'Drama queen' es esta señora de aquí que se pasa el día llorando por su ex, que hace 80.000 años que lo dejó con él. El personajazo que lleva se ha comido a la persona. Vergüenza ajena es lo que das. ¡Que tienes la edad de mi madre!".