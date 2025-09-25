Fran defiende a Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars': "La gente está viendo una Fani que no conocía"

Rocío Belén Paleari 25 SEP 2025 - 14:37h.

El novio de la concursante pide, en una entrevista exclusiva, el voto del público y se sincera sobre cómo vive su ausencia desde casa

Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

En exclusiva con la web de Telecinco, Fran, novio de Fani Carbajo, sale en defensa de su pareja tras quedar nominada junto a Jessica Bueno y Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'. Después de que el público salvara a Gloria Camila en la gala del pasado martes, la tensión se mantiene alta en el reality más extremo de la televisión.

Durante la conversación, Fran defiende apasionadamente la participación de su pareja en el programa, argumentando que el público está descubriendo facetas desconocidas de Fani que demuestran su valía como concursante. Su mensaje es claro: la audiencia debería dar una oportunidad a Fani para que continúe en la aventura. "La gente está viendo una Fani que no conocía", asegura Fran con convicción, pidiendo a la audiencia que vote para salvar a su novia. ¡Dale play para escuchar toda la defensa!

De la adaptación de la rutina a dejar de mirar series

Pero la entrevista no solo se trató de defender a su pareja, sino también de cómo lleva la ausencia. Fran reveló aspectos más íntimos sobre cómo Fran está viviendo la ausencia de su novia. Cuenta que al principio le costó adaptarse a la nueva rutina sin ella, especialmente en los momentos más cotidianos. "Cuando más la extraño es a la hora de ver una serie", admite.

La conversación tomó un giro divertido cuando le preguntamos si va a esperarla para terminar las series que empezaron juntos o si cometerá una "infidelidad" televisiva. Con humor, Fran promete lealtad absoluta: va a esperar el regreso de Fani para continuar viendo juntos todas las series que dejaron a medias. ¡Dale play para escuchar las declaraciones completas!

El divertido momento de Frigenti con el novio de Fani en los pasillos de Mediaset: "Te deseo mucha suerte"

Los pasillos de Mediaset siempre son escenario de encuentros inesperados y esta vez nos regalaron uno de los momentos más divertidos de la semana. Miguel Frigenti, colaborador de 'Supervivientes All Stars', estaba atendiendo a una entrevista cuando la casualidad quiso que se cruzara con Fran, el novio de Fani Carbajo.

Lo que parecía una charla tranquila con Frigenti dio un giro de 180 grados. Con su habitual desparpajo, el colaborador interrumpió la conversación, señaló hacia donde estaba Fran, y exclamó: "Mira, está el novio de Fani". Y sin pensárselo dos veces, se metió en el papel de reportero y salió disparado en dirección a él. ¡Dale play al vídeo y descubre el momentazo!

Miguel Frigenti, Makoke y Alejandro Nieto analizan el acercamiento de Fani Carbajo y Adara Molinero en una entrevista exclusiva. El reality 'Supervivientes All Stars' ha sido testigo de uno de los giros más inesperados de la temporada: el aparente acercamiento entre dos de sus concursantes más polémicas, Adara Molinero y Fani Carbajo. La gran pregunta que se plantean tanto los colaboradores como los espectadores es si este acercamiento responde a sentimientos genuinos o forma parte de una estrategia más amplia. ¡Dale play al vídeo para descubrir la opinión de los colaboradores!