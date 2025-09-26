Concursantes
El mensaje más inesperado de Sonia Monroy a Tom Cruise en 'Supervivientes All Stars' en plena discusión con Adara Molinero: "Contrátame"
De actriz a actor: Sonia Monroy nos sorprende a todos y le lanza estas palabras a toda una estrella de Hollywood
El bajonazo de Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars' tras un reñido choque entre las dos playas en el juego de localización: "Estoy derrotado"
Sonia Monroy ha mantenido de nuevo una tensa discusión con Adara Molinero durante la gala de 'Supervivientes All Stars' emitida en Telecinco este jueves. Pero la actriz y presentadora nos ha sorprendido a todos cuando, en pleno choque, le ha mandado un mensaje a toda una estrella de Hollywood: no te lo pierdas.
(Noticia en elaboración)