Lara Guerra 26 SEP 2025 - 02:31h.

Tony Spina después de quedar segundo en la prueba de líder: "Lo siento a Marta por si esperaba más de mi"

Llegados a casi el final de esta gala de 'Supervivientes All Stars' era el turno de descubrir quién se convertiría en el líder de la semana. El ganador de cada equipo se hará con el ansiado collar que le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros y tener la inmunidad en la siguiente ronda de nominaciones. Después del juego, Marta Peñate no ha podido evitar lanzar un mensaje a su pareja.

Esta vez tocaba el turno de Tony Spina y Rubén Torres, quienes se enfrentan al 'Duelo al Sol', uno de los clásicos del reality más cañero de la televisión, en el que tendrán que mantenerse el máximo tiempo posible sobre una plataforma circular de madera sobre el agua. Pasados unos minutos la superficie se inclina hacia el agua quedando hasta prácticamente en posición horizontal.

Tras una lucha de puros titanes y sobrepasados los ocho minutos, Tony caía de la plataforma al mar; con esto, Rubén Torres obtenía su collar de líder y conseguía la inmunidad. La pareja de Marta Peñate se quedaba completamente desolado: "Me he puesto triste porque tenía muchas ganas de ganar y quería pedir perdón a mis seguidores y a Marta por si esperaban más de mi". Yo lo doy todo, lo siento porque me gustaría dar más".

La reacción de Marta Peñate a las palabras de Tony Spina

Desde plató, Jorge Javier pide a Marta que cuente la reflexión que ha hecho tras ver el juego de líder: "Me ha dado un verano de mierda preparándose. Estuvimos en Tailandia y me llevaba a los parques a colgarse, a soltarse, a hacer fuego, pillar cocos...por lo menos ha hecho fuego. Yo valoro lo que hace porque yo era patética en las pruebas y mi niño siempre queda segundo. Estoy super orgullosa de él y no puedo estarlo más, de verdad."

Miri explota con Tony en la palapa de 'Supervivientes All Stars': "Déjame en paz"

Miri se enfrentaba en plena palapa a Toni después de acusarla de llevar "dos días tumbada". La concursante no podía evitar responde al que fuera pareja de Marta Peñate: "Es muy pesado, Jorge. Tiene que criticar todo lo que hago, si pesco porque pesco, si no lo hago porque no lo hago...está obcecado conmigo. Déjame en paz y haz tu concurso. Todo el rato estás mirando lo que yo hago, mírate a ti mismo".