Fani Carbajo descubre qué se escribió a sí misma antes de iniciar el concurso: ¿Cumplió con sus expectativas?

Antes de saltar en el helicóptero y adentrarse en esta valiente aventura de nuevo, Fani Carbajo se escribió a sí misma una carta que, una vez fuera del concurso, vuelve a leer para ver los consejos que se dio previamente a volver a Honduras: "Vamos allá".

Su carta a su 'yo futuro'

"Querida yo. No tengas miedo a nada, eres una luchadora. Has pasado por muchas cosas duras en esta vida, vas a conseguir todo lo que te propongas. Sé fuerte, sé valiente y demuestra la gran persona que eres. Sigue siento tú, no le hagas la pelota a nadie por miedo a la nominación. Si te nominan, no pasa nada, seguro que te salvarán porque te lo mereces. Pesca mucho, no te rindas y acuérdate del por qué estás aquí".

En lo que no se da la razón Fani

"Realmente, tengo razón en muchísimas cosas menos en una: 'Si te nominan, no pasa nada'. Sí pasa", señala la exconcursante. Y es que a Fani Carbajo no le parece que Miri, quien le nominó antes de ser expulsada, no tuvo razones de "peso" para hacerlo: "Me nominó por haberme distanciado".

Aunque "sentía miedo y ansiedad", se ha mostrado tal y como es desde el primer día, asegura: "Creo que todos habéis visto mi evolución". Tampoco ha hecho "la pelota a nadie" y ha cumplido mostrando quién es realmente. "No me he equivocado en ninguna de las palabras que me dediqué a mí misma. Os quiero".