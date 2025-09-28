Los supervivientes Iván González y Rubén Torres luchan por conseguir el privilegio del altar de Poseidón en una durísima noria infernal

Los dos líderes de 'Playa Armonía' y 'Playa Caos' se enfrentan en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' al juego más duro del concurso: la noria infernal. Los supervivientes pelean por hacerse con el altar de Poseidón y, de esta manera, con un privilegio que la audiencia descubrirá a lo largo de la noche.

Pasados ocho minutos de este titánico duelo, Sandra Barneda señalaba el esfuerzo de ambos concursantes: "Esa noria infernal no puede con ellos, increíble. Qué barbaridad". Sin embargo, un minuto y 24 segundos más tarde, uno de ellos perdía las fuerzas y se zambullía en el mar: "Iván cae y Torres, eres el ganador de la noria".

Tanto Rubén Torres como Iván González nadaban hasta la playa, donde se encontraba una emocionada Laura Madrueño esperándoles: "Habéis dado los dos una lección ejemplar". “Es durísima, estoy mareado… Íbamos a caer los dos en cualquier momento", afirmaba un extasiado Iván. "Espero que en casa lo hayáis disfrutado pero bien", apuntaba Torres.

Así ha sido el durísimo duelo de los supervivientes

Tan solo tres minutos de haber arrancado, Sandra Barneda se percataba de la gran velocidad que estaba alcanzando la noria y cómo los supervivientes luchaban por hacerse con el altar de Poseidón. A punto de cumplir los cuatro minutos, Laura Madrueño les mandaba ánimos desde la playa: "Lo estáis haciendo muy bien". Sin embargo, la presentadora comenzaba a tensarse al ver la imagen de los concursantes dando vueltas: "Uy, uy, uy. Va muy rápido, ha vuelto a coger velocidad. Es tremendo verles, qué impresión da".

Por su seguridad, a los cinco minutos se para el juego para recolocarles y comprobar que los supervivientes se encuentran bien. Una vez chequeado, la noria volvía a arrancar pero en dirección contraria. El plató se queda en silencio para sentir la tensión que viven Iván González y Rubén Torres, quienes se enfrentan al juego más duro de supervivientes. A los siete minutos, la noria tiene que ser detenida para que los líderes se separaran del eje central y continúan seguidamente, sin detenerse. "¡Qué rápido va!. Va muy rápida la noria ahora mismo. Tremendo”, apuntaba Sandra Barneda.