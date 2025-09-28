Laura Ceballo 28 SEP 2025 - 21:49h.

Así ha sido el baile improvisado de la colaboradora y la pareja del concursante

Como cada domingo, la gala de 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras' ha comenzado de manera exclusiva en Mediaset Infinity. En su arranque, hemos podido vivir un momentazo único. Y es que, después de que Sandra Barneda diera la bienvenida a los colaboradores y a los familiares de los concursantes, se daba cuenta de un interesante detalle.

Tras saludar a Laura Cantizano, la novia de Rubén Torres, la presentadora le confesaba algo: "Oye, Laura, me recuerdas, igual que la semana pasada le dije a Oriana, a Olivia Newton-John. ¿Verdad que sí? Os vais turnando el look". Oriana Marzoli su unía a Sandra Barneda: "Ay, es verdad, te lo tienes que poner tú", bromeaba con la presentadora.

De pronto, la canción más famosa de la película de 'Grease' comenzaba a sonar en plató. Oriana se levantaba sin dudarlo y se iba directa a buscar a la novia del superviviente. De la mano, se la llevaba al centro y ambas comenzaban a bailar.

Al ritmo de 'You're the one that I want'

Juntas protagonizaban un momentazo al ritmo de 'You're the one that I want'. Mientras todo el plató animaba, ellas se comían el centro del plató derrochando seguridad y complicidad.

Al finalizar, Sandra Barneda se dirigía a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, que no dudaba en reconocer lo bien que habían bailado: "Me ha encantado, chicas. Les doy un diez, por supuesto".