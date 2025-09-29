Supervivientes 29 SEP 2025 - 23:08h.

Tras ser expulsada, Fani tuvo la oportunidad de mirarse al espejo, de darse una ducha y de disfrutar de un banquete inolvidable

Fani Carbajo se ha convertido en la tercera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ y, como marca la tradición del concurso, antes de abandonar Honduras pudo vivir tres momentos muy esperados por todos los concursantes: verse por primera vez en el espejo, darse una ansiada ducha y disfrutar de un auténtico banquete.

La reacción frente al espejo

Nada más ponerse frente al espejo, Fani no pudo evitar la sorpresa. “Ay, mis piececitos, ¡qué delgada! Por favor, estoy súper delgada. Mi abdomen, mi cara, ¡qué morena, qué guapa estoy!”, exclamaba, visiblemente emocionada.

Se miraba los brazos, la cintura y hasta el pecho, asombrada por el cambio físico que la aventura le ha supuesto. “Oye, Fani, estate orgullosa. Te vas delgada, has aprendido muchísimo y te vas con el cariño de todos tus compañeros”, se decía a sí misma, casi a modo de mantra.

El placer del agua dulce

Tras el momento frente al espejo, llegaba otro de los rituales más esperados: la ducha de agua dulce. La exconcursante no pudo contener la emoción al sentir el agua dulce en su piel: “¡Ay, Dios mío, un baño! Agua dulce, agua calientita… esta ducha me está devolviendo la vida, me recuerda a mi casa”, repetía entre risas y suspiros mientras se enjabonaba el pelo con champú.

Un festín soñado durante semanas

La experiencia culminaba con lo más ansiado: la comida. Fani, hambrienta y emocionada, se encontraba con una mesa repleta de pizzas, hamburguesas, bollos, perritos calientes, fruta y postres.

En ese momento, Fani también se sinceró: “Esta cena la compartiría con mi Adara, estaríamos las dos brindando, pero no la compartiría con Miri porque conmigo nunca compartió nada. No compartiría nada con ella”, confesaba, dejando clara su decepción con la concursante.

“Cuando llegue a mi casa quiero que estén mi nuera, mi hijo, mi novio y mi bebé. Necesito una cena en familia”, se sinceraba. Y cerraba con un brindis: “Brindo por mis compañeros que se quedan allí y por mí, porque he sido fuerte y he aguantado. Me lo merezco”.