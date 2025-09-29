Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 18:23h.

Adara Molinero ha explicado por qué tiene "la tripa hinchada" después de que Sonia Monroy haya hablado de sus restricciones alimentarias

Adara Molinero y Sonia Monroy han confrontado sus puntos de vista en el primer 'puente de la concordia' de esta edición de 'Supervivientes All Stars'. En su enfrentamiento, la actriz comentó que no le gustaba que la madrileña cambiase de opinión en temas tan importantes como el reparto de comida, acusándola de pedir que le dieran pescado porque no podía coco cuando ahora sí que come coco.

La hija de Elena Rodríguez explicó que la razón por la que no comía coco en los primeros días es porque, en la edición de 2023, le sentó muy mal y que ahora lo ha vuelto a probar y eliminando "la parte más oscura" se lo puede comer sin sufrir después problemas de estómago. Como sabía que este tipo de críticas podían ocurrir, la influencer dejó grabado un vídeo para TikTok en el que aclara el motivo de su hinchazón abdominal.

"Yo siempre he tenido y tengo problemas de estómago, siempre cojo bacterias, a la mínima que como algo que me puede inflamar, me inflama, y a todo esto se le suma que fui mamá y que tengo diástasis como muchas otras mamás", ha explicado la exconcursante de 'Gran Hermano', que reconoce que no le gusta ver su tripa hinchada: "Es algo que me acompleja y el día de mañana tendré un hijo y me operaré".

Adara ha añadido que, antes de ir a 'Supervivientes All Stars', estuvo "comiendo muy mal" y que eso le había inflamado aún más la tripa. El vídeo ha sido compartido por la persona que lleva sus redes sociales mientras ella se encuentra concursando en los Cayos Cochinos y lo dejó preparado porque intuía que se podían hacer comentarios sobre sus cambios en la alimentación o acerca del estado de su tripa, que podría llegar a hincharse como ocurrió en 'Supervivientes 2023'.