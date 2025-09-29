Laura Ceballo 29 SEP 2025 - 01:24h.

Las supervivientes han repasado todas sus polémicas cara a cara

Este domingo, durante la gala de 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras', Adara Molinero y Sonia Monroy se han enfrentado a 'El puente de la concordia'. Tras sus últimos enfrentamientos, las supervivientes se han visto las caras en el famoso puente del programa para afrontar todos sus problemas y recapitular todo lo que ha pasado entre ellas los últimos días.

Después de que Sandra Barneda les explicara la mecánica, la presentadora les pedía sinceridad y daba comienzo su cara a cara. El primer peldaño contenía la palabra 'mitómana', un adjetivo que la hija de Elena Rodríguez le dedicó a la actriz.

Mitómana

Adara explicaba entonces el motivo de su acusación: "A veces me pregunto de dónde vienen los problemas con ella. Lo que no voy a permitir nunca es ese doble juego siendo totalmente mentira, eso no es jugar limpio y no lo voy a permitir nunca. Mientes más que hablas".

Victimismo

El segundo peldaño contenía la palabra 'victimismo', algo que Sonia considera que define a Adara a la perfección: "Se victimiza por muchas cosas, siempre se está quejando por todo", comenzaba añadiendo después una serie de ejemplos. "Ha dicho una ristra de gilipolleces… Un montón de chorradas. Todo lo vivo intensamente, pero porque yo soy así", se defendía Adara.

Edadismo

El siguiente y tercer peldaño contenía la palabra 'edadismo'. Y es que las supervivientes tuvieron un fuerte enfrentamiento por un comentario que Adara le hizo a Sonia indicando que "tenía la edad de su madre". La actriz se lo tomó como un ataque y sintió que le estaba llamando "vieja", algo que la hija de Elena no dudaba en aclarar una vez más: "Habla con la verdad, no con mentiras. En ningún momento utilicé eso de esa forma".

Juego sucio

Por último, llegaban al peldaño del 'juego sucio', algo de lo que se han acusado mutuamente en varias ocasiones. "Creo que una compañera te pida que votes a otro por ayudarla es lícito, pero que te vengan a querer mentir... Adara ha dicho que no sabe ni de dónde viene la pelea con Sonia. Viene desde que no quise votar contra Noel, ahí Adara se transformó y empezó a atacarme", explicaba Sonia.

"No es verdad. Yo nomino con un motivo de peso. Tengo muchísimos defectos, pero clara... Eso no me lo quita nadie, yo mentir no miento. Ese día yo no le dije que votara a Noel", se defendía Adara.

La decisión final

Una vez habían recordado todo lo ocurrido entre ellas, Sandra Barneda les anunciaba que habían llegado al final y que, en ese momento, tenían dos opciones para terminar: "Podéis acabar con un abrazo o volviendo al punto de partida".

Tras unos segundos totalmente paradas, Adara tomaba la inciativa y se acercaba a abrazar a Sonia, pero esta sorprendía a todos echándose para atrás. No obstante, terminaba reincorporándose y abrazando a su compañera explicando que se trataba de una broma: "Me has asustado, joder", le reconocía Adara. "No me gusta pelear. Yo con ella, los momentos divertidos y bailar", finalizaba Sonia.