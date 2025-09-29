Logo de telecincotelecinco
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' son evacuados durante la gala ante una tormenta que deja sin luz la palapa por primera vez: "Está arrasando las playas"

Los concusantes de 'Supervivientes All Stars 2025' son evacuados durante la galaTelecinco.es
Este domingo, durante la gala de 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras', los concursantes y todo el equipo de los Cayos Cochinos han vivido algo completamente inesperado. A mitad de la noche, han tenido que ser evacuados debido a una increíble tormenta que incluso ha dejado sin luz a la palapa por primera vez en la historia del programa.

"Lo que está sonando en palapa es la lluvia. Se nos va a inundar. Hemos tenido que ser evacuados. Nos ha pillado por sorpresa", decía Laura Madrueño al conectar con Sandra Barneda desde Honduras.

En elaboración
