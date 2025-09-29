Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 17:36h.

Elena Rodríguez le ha mostrado su apoyo a la novia de Tony Spina y ha arremetido contra los detractores de su hija

Alexia Rivas y Marta Peñate han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras': comenzaron discutiendo porque a la canaria no le sentó nada bien que su compañera criticase a su novio, Tony Spina, y el rifirrafe alcanzó su punto álgido cuando la exconcursante de 'Gran Hermano' calificó a la de Ponferrada de "la capitana de los haters" de Adara Molinero.

"¡Se aprovecha del hate que tiene Adara para llevarse aplausos! Eso es lo que hace ella", exclamaba Marta, que acusaba a su compañera de hablar mal de la madrileña cada vez que tenía ocasión. Ante estas declaraciones, la madre de la influencer, Elena Rodríguez, ha emitido un comunicado en el que se posiciona al lado de la canaria y asegura que hay muchos colaboradores que critican a su hija para seguir en el foco mediático.

"No le falta razón a Marta. Antes ya de la primera gala, algunos (no todos) de los colaboradores hicieron del boicot a Adara su rutina, su medio de calentar la silla. Son el nuevo 'sindicato del hate'. Da igual lo que Adara diga o haga: la consigna es mentir, desacreditar, mofarse y despreciar", comienza diciendo Elena en su escrito, en el que carga duramente contra los colaboradores que, como Alexia, critican a su hija.

"Adara es uno de los grandes activos de la cadena. Quizá ahí radique el problema. Ellos son comparsa: prescindibles, no aportan exclusivas, ni trabajos de investigación... solo ruido", ha añadido la taxista, más dura que nunca contra los colaboradores que no son favorables a su hija con sus opiniones. Por el momento, Alexia Rivas no le ha respondido.