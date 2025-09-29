El superviviente explica en profundidad su teoría tras escuchar a Jessica Bueno y Gloria Camila criticarla

El bajonazo de Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars' tras un reñido choque entre las dos playas en el juego de localización: "Estoy derrotado"

Compartir







En el oráculo, los supervivientes se reúnen para enfrentarse cara a cara a los conflictos vividos los últimos días de la semana. Es en este momento en el que los compañeros de Gloria Camila y Jessica Bueno escuchan a las concursantes comentar la polémica teoría de Noel Bayarri que vincula estrechamente la belleza con la fidelidad pues, para ellas, es de "heterobásicos".

Sandra Barneda no desaprovecha la oportunidad de preguntarle en 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras' al propio Noel Bayarri por la misma, quien no duda en explicarla en profundidad para no causar más malentendidos.

La polémica teoría de Noel Bayarri

"Voy a ser claro y sincero", adelanta el concursante. "No es que tenga más mérito ser fiel si eres más guapo o más feo. Obvio que no, tú tienes que ser fiel por tus valores y punto. Pero hay una diferencia entre llegar a un lugar y resultarle atractivo a mucha gente que quieran conocerte o tener algo contigo a no llamar la atención a nadie. Punto y se acabó", explica Noel Bayarri.

La explicación no consigue convencer a Jessica Bueno pues pregunta: "¿Era para comentarlo o no era para comentarlo?". Es Rubén Torres quien sentado en el altar de Poseidón tras haberse enfrentado a Iván González en una durísima noria infernal, da su opinión sobre esta teoría: "Comparto que diga que te pueden venir más pero si tu quieres ser fiel pues eres fiel y punto. No es que te den más ganas de hacerlo ni nada, simplemente te gustas más quizás". Sin embargo, Noel Bayarri apunta que eso es justo lo que él acababa de decir: "Tus valores son tus valores".

Gloria Camila también se une a dar su opinión: "Como se cree que es un Míster y es la segunda vez que ha dicho que es muy guapo. Entonces claro, que se baje un poco de la nube que no es Goku".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No he dicho que sea guapo, he dicho que he sido un 'Sex Symbol' de este país durante 10 años y lo digo con orgullo. He salido por ahí y me he ligado a quien he querido", afirma el superviviente. "Es una etapa de tu vida, aprendes un montón de cosas y luego pasas a otra etapa diferente pero maravillosa", prosigue. Jessica Bueno, quien escucha en silencio a su compañero, comenta: "Luego os extrañáis por qué me quiero quedar soltera".