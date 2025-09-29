Rubén Torres se ve contra las cuerdas cuando Laura Madrueño le da a elegir entre dos privilegios: dotación grupal o una llamada con su pareja

Noel Bayarri explica su polémica teoría que relaciona la belleza con la fidelidad: "Voy a ser claro y sincero"

Compartir







Tras haberse coronado como ganador del duelo titánico en la noria infernal, donde ha competido contra Iván González, Laura Madrueño le anuncia que ha ganado el altar de Poseidón y, consecuentemente, un privilegio.

Para descubrir cuál es, ambos se desplazan hasta otra sala de la palapa donde le esperan dos tapas. "Antes te he comentado que te iba a proponer un dilema que iba a enfrentar tu cabeza contra tu corazón", le adelanta la presentadora. ¿Se mantendrá frío en su elección o, por el contrario, se dejará llevar por sus emociones?

Dos privilegios que ponen a Rubén Torres contra las cuerdas

La tapa n�úmero dos, la primera en ser desvelado su contenido, cuenta con dotación grupal: "Tres latas por persona y día y 20 gramos de arroz extra que se suman a la dotación de aquí a la gala del jueves. Un privilegio importante para que podáis comer un poquito más y más viendo la situación del tiempo que tenemos en la playa".

Por otro lado, la tapa número uno esconde otro obsequio al que será muy difícil decir que no: "Puedes hacer una llamada con tu novia". Nada más ser destapado, el superviviente se derrumba por completo.

La difícil elección del superviviente

Tras una breve pausa en la que el concursante no ha podido estabilizarse, nos encontramos ante un Rubén Torres muy emocionado y una Laura Madrueño sorprendida: "Creo que no te había visto así en todas las batallas que hemos pasado tú y yo aquí".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y es que "venir aquí sintiendo algo así por alguien es un arma de doble filo", asegura. Lo dice con conocimiento de causa pues en su anterior edición, cuando estaba soltero, "estaba súper a gusto". Sin embargo, en esta ocasión es muy diferente: "Tengo ganas de estar en casa".

Por esta misma razón, Torres toma una dificilísima decisión: "Falta comer muchísimo, estamos súper mal de comida, pero necesito hablar con ella. Me da igual, os doy mi comida de lo que queda de la semana y voy a pescar todos los días. Si he aguantado 12 días sin comer, me da igual".

Así ha sido la emotiva conversación entre Laura y Torres

"Amor, lo estás haciendo increíble", dice entre lágrimas su pareja. Laura Cantizano le lanza un mensaje motivador que recarga de fuerzas al concursante, quien le escucha completamente emocionado desde la palapa. "Te echo mucho de menos, quiero estar contigo. Quiero estar en casa ya contigo. Te amo muchísimo, de verdad. Pienso todos los días en ti, a todas horas", le dice un enamorado Torres.