La gala de 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras' de este domingo ha estado repleta de ‘momentazos’: desde un titánico duelo en la durísima noria infernal entre Iván González y Rubén Torres hasta un puente de la concordia con un sorprendente desenlace. Sin embargo, ha habido uno que ha mantenido en tensión a la audiencia durante toda la noche.

Y es que Sandra Barneda adelantaba una información que no iba a dejar a nadie: Fani Carbajo es conocedora de un secreto de uno de los supervivientes, el cual podría dar un giro radical a su concurso.

El secreto mejor guardado de uno de los supervivientes

La presentadora daba paso a un video justo antes de concluir la gala con una información que no dejará indiferente a nadie: "Miri me ha reconocido que no le gusta nada Albalá, que si estuviera fuera no se hubiera fijado en él porque es un chico muy paradito, porque sus compañeras no paran de criticarle y me da a mí que está esperando a la unificación para hacer carpeta".

Un 'bombazo' difícil de digerir pues, tal y como apunta Fani Carbajo, esta información podría hacerle "bastante daño Albalá" porque "sí está pillado por Miri, pero Miri por él no".

Pero, ¿cómo sabe esta información la exconcursante?: "Miri me lo ha confesado a Adara, a Sonia y a mí siempre detrás de una cámara. Dijo exactamente que no sentía nada por Albalá, pero bueno, que ya verá lo que pasaría".

No obstante, este era un 'secreto a voces' pues "se pudo comprobar que cuando nos separaron de playa, ella al principio nunca iba a ver Albalá y Albalá estaba muy preocupado por ella. Hasta que de repente un día en palapa Jessica y Gloria dijeron 'Pues Albalá ya no pregunta tanto por Miri como antes'. Entonces a Miri le hizo 'click' la cabeza y al día siguiente fue a la ventana". Para la tercera expulsada, "siempre está pensando en qué estrategia seguir. No se está moviendo por el corazón, sino por el cerebro".