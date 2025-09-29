Supervivientes 29 SEP 2025 - 23:49h.

El superviviente no pudo contener las lágrimas tras escuchar a su pareja y encontró en Tony Spina el primer hombro en el que desahogarse

La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ dejó uno de los momentos más emotivos de la edición: el dilema de los dioses al que se enfrentó Rebén Torres, obligado a escoger entre una dotación extra de comida para su playa o escuchar la voz de su novia. El concursante, con el corazón por delante, eligió el amor.

“Estamos súper mal de comida y la necesitamos, pero es que necesito hablar con ella”, confesaba antes de decidirse por la llamada. Y la emoción no tardó en llegar. Al otro lado del teléfono, su pareja le llenaba de fuerzas: “Me encanta verte lo compañero que eres, lo buena persona que eres. Te quiero muchísimo, te echo mucho de menos”.

El derrumbe de Torres y el abrazo de Tony Spina

Tras colgar, Torres no pudo contener las lágrimas. “Te amo muchísimo, pienso en ti todos los días, a todas horas”, había alcanzado a decir durante la llamada, pero la emoción terminó por desbordarlo en cuanto regresó a la playa.

Las cámaras captaron cómo, roto de emoción, era Tony Spina el primero en abrazarlo y consolarlo. “¿Tú crees que eso nos va a cambiar la vida? pero la llamada a ti si te la ha cambiado, ni te preocupes, ni te preocupes.

El apoyo del grupo en Playa Armonía

“Es que eres tan grande, tío, eres gigante, pero también un osito”, le decía su compañero, intentando aliviarle entre bromas y palabras de cariño.

El resto de supervivientes no tardó en sumarse. “Lágrimas molan porque son de emoción, no de dolor”, le recordaban, mientras él asentía con la voz entrecortada. Poco a poco, y rodeado de sus compañeros, Torres lograba recuperar la sonrisa.