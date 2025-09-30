Lara Guerra 30 SEP 2025 - 23:31h.

Tony Spina, sobre Noel Bayarri: "Noel desde que se ha juntado con Iván no me está gustando, se ha venido muy arriba"

Noel Bayarri explica en 'Supervivientes All stars' su polémica teoría que relaciona la belleza con la fidelidad: "Voy a ser claro y sincero"

Después de que Noel tuviera un cambio de localización y pasara a formar parte de la playa contraria, sus excompañeros han confesado que no les agrada las actitudes del concursante de 'Supervivientes All Stars' desde que se junta con Iván González.

Tony era el primero en iniciar la conversación desde la playa junto a Adara: "Noel, no sé, desde que se ha juntado con Iván no me está gustando...como que se ha venido muy arriba. Los comentarios que hizo el otro día en la palapa, se cree que está por encima del bien y del mal". Adara por su parte, coincidía en los comentarios de su compañero de Honduras: "Se cree que es Brad Pitt y que tiene que hacer un sobreesfuerzo para ser fiel".

Asimismo, la pareja de Marta Peñate recuerda unas palabras que dijo Noel: "Y después dice que tú y yo hacemos trajes, por lo menos lo hacemos con clase, él lo hace baratucho. Además te dijo a ti que como superviviente eras un cero a la izquierda, como si él fuera Robinson Crussoe", se dirige a Adara.

Tras ver estas imágenes, Jorge Javier pregunta por alusiones al que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa': "Los trajes vuelan en los Cayos Cochinos. Lo primero, lo del sexismo vamos a dejarlo ya porque eso ya pasó, tranquilos que no me creo más por mi físico ni nada de eso. Segundo, me hace gracia que Tony diga que yo no hacía nada cuando Adara es la que menos hace de las dos playas".

Adara Molinero, sobre Noel Bayarri: "Es vago y soso, lo tiene todo. Fuera parecías otra cosa"

Sin dudarlo la concursante le interrumpía: "¿Por qué lo digas tú, no? Lo dices tú y te quedas con toda la verdad. Y viene a decírmelo el más vago. Tiene guasa la cosa. Vago y soso, lo tiene todo". Después, Noel responde en un tono irónico: "Desde luego que la gente me conoce por mi sosería íntegra. Échenme de aquí, que gane Adara por favor. Es la más guapa, la más lista, mejor superviviente, es Dios en Telecinco".

Adara, de nuevo se introduce en la conversación y adopta el mismo tono que el que fuera su compañero de playa: "No, aquí nos partimos el culo contigo, eres el alma de la fiesta, hay que decirlo. Gracias por la publicidad, pero soso eres...fuera parecías otra cosa, pero aquí madre mía. Meterle al mar un rato que se llene de sal. Eres infumable".

Por último, Tony Spina comenta que "es verdad que a lo mejor Adara en un principio no era la mejor superviviente pero, si que está avanzando en el juego y está haciendo muchas más cosas. Y Noel, las cosas como son, también lo han dicho tus compañeras, es la ley del mínimo esfuerzo, si te puedes escaquear..."