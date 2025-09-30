Patricia Fernández 30 SEP 2025 - 23:26h.

Jorge Javier Vázquez dice unas palabras a Terelu Campos en el plató sobre Mar Flores

Terelu Campos responde tajante a Mar Flores y le lanza una advertencia: "Que no se juegue con mi silencio"

Alguien llega a Honduras con un claro objetivo y estaba en el plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', entre algunos de los colaboradores y exconcursantes de la edición, estando Terelu Campos entre ellos.

Con las dudas de quién será el que coja un avión a Honduras, Jorge Javier Vázquez preguntaba por la posibilidad de poder ser ella a Terelu Campos, mientras bromeaba con ella: "¿Te imaginas que fueras tú otra vez? Porque me parece que has ido pocas veces". Algo a lo que la colaboradora respondía: "No hay dos sin tres, sería batir un récord que nadie ha hecho, tirarse tres veces del helicóptero".

Jorge Javier Vázquez, a Terelu Campos: "Si quieres te podemos montar un palafito con Mar Flores"

Y el presentador aprovechaba, en medio de los rumores que apuntan a que Terelu Campos y Mar Flores no tendrían una buena relación, para lanzarle unas palabras sobre esto: "Si quieres te podemos montar un palafito con Mar Flores y así limáis asperezas en el caso de las tuvierais, que no lo tengo yo muy claro".

Algo a lo que la propia Terelu Campos respondía de manera rotunda desde el plató de 'Supervivientes All Stars': "Yo no tengo problema". Afirmación que repetía en dos ocasiones.