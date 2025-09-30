Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 20:25h.

Marta Peñate ha mostrado su empatía con Rubén Torres después de verlo romperse por su última decisión

Elena Rodríguez emite un comunicado tras la disputa de Alexia Rivas y Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'

Hace tan solo unos días, Marta Peñate cargaba contra Rubén Torres porque consideraba que no estaba poniendo en valor las dotes de Tony Spina para la supervivencia en 'Supervivientes All Stars'. Tal era su decepción que se manifestaba "indignada" y recordaba que tampoco le había gustado su paso por 'La isla de las tentaciones', pero que intentó no ser muy dura en sus críticas en aquella edición porque su novio le decía que se conocían y que "no era mal tío".

Pero ahora la colaboradora ha mostrado empatía con el bombero al verlo llorar por haber querido quedarse con la llamada con su novia, Laura Cantizano, antes que escoger más comida para sus compañeros. En las imágenes, emitidas en el 'Última hora' presentado por Laura Madrueño, se ve al catalán confesándole su pesar a Tony Spina, que es el que le anima y le hace ver que eligió algo que necesitaba en ese momento, como era hablar con su pareja.

"¿Tú crees que eso [la dotación extra] nos va cambiar la vida? Pero esto a ti sí que te la ha cambiado, así que ni te preocupes", le dice el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y su novia, Marta Peñate, le ha dado la razón y ha confesado en X: "Yo también hubiera cogido la llamada".